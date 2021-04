Policja: oszuści wykorzystali program AnyDesk do wyłudzenia pieniędzy

Udostępnij:

Policja po raz kolejny ostrzega przed oszustwami w internecie. Tym razem oprogramowanie AnyDesk umożliwiające zdalny dostęp do pulpitu posłużyło przestępcom do oszukania 63-letniej łukowianki, która chciała zarobić na inwestowaniu w waluty przez sieć.

Jak podaje policja, kobieta na początku kwietnia znalazła w internecie ofertę firmy dotyczącą możliwości zarobku na inwestycjach walutowych. Zdecydowała się więc na wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym podała swoje dane. W odpowiedzi skontaktował się z nią mężczyzna podający się za przedstawiciela firmy finansowej, który miał jej pomóc założyć konto na platformie handlowej.

Oszust poinformował łukowiankę, że do przeprowadzenia całej operacji niezbędne będzie zainstalowanie programu AnyDesk. Po wykonaniu tego kroku, mężczyzna przeprowadził pokrzywdzoną kobietę przez szereg kroków w trakcie których zalogowała się ona do swojego konta w banku i dokonała przelewu na podane przez niego konto. Kwota będąca równowartością dwustu dolarów miała zapewnić jej możliwość uczestniczenia w pierwszych transakcjach finansowych.

Na tym nie kończy się jednak historia całego oszustwa. Kolejnego dnia inny mężczyzna skontaktował się z łukowianką, tym razem podając się za jej menadżera finansowego. Udało się mu pozyskać od niej skan karty debetowej oraz poinformował ją o możliwości uzyskania dodatkowych stu dolarów zysku.

Kobieta sądząc, że może zarobić na inwestowaniu w sieci, przelała na swoje konto ponad 28 tysięcy złotych, które wcześniej pożyczyła w innym banku. Jak jednak można się domyślić, kwota ta szybko zniknęła z jej konta. Próba kontaktu z menadżerem zakończyła się informacją, że pieniądze zostaną zwrócone, jednak wymagał on zaciągnięcia od poszkodowanej kolejnego kredytu w podanym przez niego banku.

Początkowo łukowianka złożyła wniosek o pożyczkę, jednak zniknięcie pieniędzy z konta oraz podejrzane zachowanie jej menadżera wzbudziło u niej podejrzenia. Wtedy postanowiła zablokować swoje konto w banku oraz wycofać wniosek kredytowy, a następnie skontaktowała się z policją.

Nie jest to pierwsza sytuacja w której program do zdalnego pulpitu posłużyła oszustom jako narzędzie do wyłudzenia pieniędzy. W związku z tym policja po raz kolejny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i nie instalowanie tego rodzaju oprogramowania w sytuacji, gdy nie mamy pewności kto faktycznie sugeruje nam wykorzystanie go.