Polska Farma 2017 to symulator farmy od polskiego studia PlayWay, który zagranicą znany jest pod tytułem Farm Expert 2017.

A może to nie symulator tylko strategia ekonomiczna?

Tak naprawdę Polska Farma 2017 należy do obu wyżej wymienionych gatunków. Autorzy starają się pokazać nam, jak wygląda codzienne życie w gospodarstwie rolnym, dlatego też obecne są tu aspekty ekonomiczne. Hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny i sprzedajemy plony, by za zarobione pieniądze rozbudowywać swoją farmę. Parę groszy do budżetu dorzucimy również po wykonaniu rozmaitych napraw licencjonowanych maszyn rolniczych w przydomowym warsztacie.

Skoro już o maszynach mowa, to warto dodać, że w grze Polska Farma 2017 obecne są pojazdy oraz sprzęty wyprodukowane przez takie firmy, jak np.: Kuhn, Grimme, Krampe, Pöttinger, Rauch, Landini, McCormick, Valpanada, Vogel&Noot, Kröger, Suer, Ponsse, HB-Brantner, FSI, Kuxmann, Sipma i Weremczuk. To, że z czasem się psują nie jest może dla nich najlepszą reklamą, ale dodatkowa mechanika z pewnością uatrakcyjnia przebieg rozgrywki.

Tryby dla jednego i wielu graczy

Polska Farma 2017 to gra, w którą można grać samemu lub wspólnie z innymi graczami w trybie multiplayer. Możliwe jest ponadto modyfikowanie rozgrywki za pomocą wbudowanych narzędzi.

Najważniejsze cechy:

symulator farmy

liczne aspekty ekonomiczne

dla jednego i wielu graczy

możliwość naprawiania maszyn

wysokiej jakości oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Polska Farma 2017: