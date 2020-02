Polska firma pozyskała 22 mln dol. na rozwój. Wspomaga m.in. Microsoft i Teslę

Udostępnij:

Warszawska firma Codility, która od 10 lat rozwija oprogramowanie wspomagające rekrutację programistów, postanowiła skorzystać z finansowania venture capital i zgromadziła dzięki temu 22 mln dol. na zamknięcie rundy inwestycyjnej w serii A. Zamyka to okres samofinansowania spółki, a jednocześnie stanowi duży krok w stronę jej rozwoju.

Codility odpowiada za platformę rekrutacyjną dla wielu potentatów branży technologicznej, takich jak Microsoft, Tesla czy Slack, ale też wiodących instytucji finansowych, w tym BNP Paribas, Royal Bank of Scotland oraz Raiffeisen. Firma chwali się, że wsparła już ponad 1,5 tys. klientów w procesie rekrutacji 455 tys. kandydatów, a kapitał 22 mln dol. zostanie spożytkowany na skalowanie biznesu i rozwój umożliwiający wzmocnienie pozycji na rynku.

Firmę założył Grzegorz Jakacki, absolwent, a później pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, który zauważył, że liderzy zespołów programistycznych marnują masę czasu na procesach rekrutacyjnych, musząc zweryfikować umiejętności kolejnych kandydatów. Platforma Codility składa się z czterech zasadniczych składników, znacznie upraszczających ten proces.

CodeCheck umożliwia precyzyjne testowanie kompetencji technicznych kandydatów oraz ich znajomość języków programowania.

umożliwia precyzyjne testowanie kompetencji technicznych kandydatów oraz ich znajomość języków programowania. CodeLive jest narzędziem online do przeprowadzania rekrutacji technicznych w czasie rzeczywistym. Kandydaci mają szansę zademonstrować na żywo swoje umiejętności, podczas gdy rekruter może obserwować, jak radzą sobie z zadaniem technicznym.

jest narzędziem online do przeprowadzania rekrutacji technicznych w czasie rzeczywistym. Kandydaci mają szansę zademonstrować na żywo swoje umiejętności, podczas gdy rekruter może obserwować, jak radzą sobie z zadaniem technicznym. CodeChallenges to system do przeprowadzania maratonów programistycznych, podczas których wielu programistów staje przed zadaniem rozwiązania tego samego technicznego problemu.

to system do przeprowadzania maratonów programistycznych, podczas których wielu programistów staje przed zadaniem rozwiązania tego samego technicznego problemu. Codility może także usprawnić procesy wdrażania nowych pracowników, a także służyć do stałego rozwoju umiejętności i kompetencji istniejących zespołów.

W tej chwili zespół Codility liczy około 150 osób, zatrudnionych w biurach w Warszawie, San Francisco i Londynie. Ma jednak nadzieję, że stan osobowy szybko się powiększy.

– Obecnie na rynku trwa dynamiczny rozwój zespołów programistycznych, firmy zatrudniają kolejnych specjalistów na szeroką skalę, aby zapewnić efektywny rozwój ich produktów i usług – mówi Natalia Panowicz, CEO Codility. – Zatrudnianie najlepszej klasy programistów staje się zatem strategicznym celem każdej firmy. Poważnym wyzwaniem na drodze do osiągnięcia tego celu jest czas jaki poświęca się na rekrutację nowych pracowników, co może spowolnić wytwarzanie nowych produktów i usług – zauważa. I tłumaczy: – Usuwaniem tej przeszkody zajmuje się właśnie Codility.

Jak twierdzą włodarze Codility, pozyskanie tak dużej inwestycji pozwoli firmie rozwijać się w tempie adekwatnym do oczekiwań rynku. Tym samym firma pomagająca zatrudniać pracowników, sama będzie mogła otworzyć rekrutację, by dążyć do pozycji lidera w swojej branży.