Pobierz program

Poly Bridge to symulator od niezależnego studia Dry Cactus, w którym musimy wysilić szare komórki, bowiem nasze zadanie skupia się na budowaniu coraz bardziej skomplikowanych mostów.

Wykaż się kreatywnością!

Kampania dla pojedynczego gracza składa się z ponad 100 poziomów. W każdym z nich musimy spełnić określone wymagania, by móc przejść do kolejnego etapu. Rozwiązywanie zagadek opartych na fizyce stanowi klucz do sukcesu. Oprócz tego udostępniono sandbox mode, gdzie tworzymy własne projekty mostów. Gra wspiera Warsztat Steam za pośrednictwem którego można udostępniać swoje dzieła i pobierać dodatki przygotowane przez członków społeczności Poly Bridge.

Easy to learn, hard to master

Każdy doskonale wie, jaką funkcję pełni most i jak powinien wyglądać, ale nie wszyscy potrafią odpowiednio go zbudować. Zwłaszcza, że w Poly Bridge na dalszych etapach zabawy autorzy nie tylko stawiają przed nami coraz trudniejsze wyzwania, ale dodatkowo ograniczają liczbę zasobów. Trzeba się więc nieźle nagimnastykować.

Teraz najlepsze!

Poly Bridge zawiera funkcję tworzenia GIF-ów. Niezależnie od tego, czy ponieśliśmy sromotną porażkę czy też udało nam się przejść wymagający etap, możemy podzielić się swoimi wspomnieniami z graczami z całego świata. Animowane obrazki łatwo i szybko umieścimy w internetowej galerii Poly Bridge, na Facebooku, Twitterze oraz innych serwisach społecznościowych.

Najważniejsze cechy:

symulator (a może raczej gra logiczna?)

ponad 100 etapów w kampanii

dodatkowy tryb sandbox

stopniowo rosnący poziom trudności

wbudowany edytor poziomów

opcja udostępniania GIF-ów w internecie

Minimalne wymagania sprzętowe gry Poly Bridge: