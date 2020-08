Pobi​erz program

Wymagająca, ale i sprawiająca masę frajdy, gra będąca czymś na kształt symulatora budowania mostów na podstawie bardzo rozbudowanej fizyki.

Budujemy mosty

Pontifex to następca bardzo popularnej gry Bridge Builder. Naszym głównym zadaniem jest odpowiednie zaplanowanie i wybudowanie mostu w taki sposób, by podczas przeprawy nie doszło do katastrofy budowlanej. Mimo iż kwestia połączenia dwóch brzegów rzeki wydaje się być rzeczą banalną, musimy na taką budowlę przeznaczyć z góry wyznaczone fundusze oraz wziąć pod uwagę jakość wybieranych przez nas materiałów. Duży wpływ ma tu pogoda oraz przeznaczenie, do jakiego typu mostów będzie się ten budowany, nadawał.

Twórcy oparli mechanikę na prostym, lecz bardzo intuicyjnym silniku graficznym 3D, który umożliwia widok z pierwszej, jak i trzeciej osoby. Tym, co wybija tę produkcję na tle podobnych tworów, jest bardzo skomplikowany system fizyki budowlanej w którym decydują takie czynniki jak naprężenia na obiekty o dużej masie. Odpowiednio je zaznaczono i gdy na dany fragment oddziałuje za duża siła, element ten zostanie podświetlony na czerwono.

Test bezpieczeństwa

Tuż po wybudowaniu mostu i sprawdzeniu jego wytrzymałości nadchodzi czas ciężkich prób. Przed oficjalnym odbiorem, nasz twór przechodzi szereg testów i gdy przejdzie je pomyślnie, droga między dwoma brzegami zostanie otwarta. W trakcie tzw. testu praktycznego, przez most przejeżdża pociąg. Możemy wtedy przekonać się, czy nasza konstrukcja przejdzie tak drastyczny test.

Gdy pociąg przejedzie bez uszczerbku na wytrzymałości mostu, możemy sobie pogratulować, a jeśli nie … to dojdzie ciekawy element badania krok po kroku, co poszło nie tak. Odpowiednie badanie sił naprężeń tuż przed katastrofą może przydać się podczas budowy kolejnego mostu. W końcu inżynierowie często uczą się na własnych błędach. A gdy znudzi nas budowanie pod dyktando zadań głównych, zawsze możemy przenieść się z pomysłami do edytora poziomów i dzielić się stworzonymi dziełami z przyjaciółmi.

