Popcorn Time to aplikacja umożliwiająca oglądanie filmów, seriali i anime z sieci peer-to-peer (P2P) bez konieczności ich uprzedniego pobierania na dysk twardy. Oferowana baza multimediów skupia w sobie wiele pozycji i sukcesywnie powiększana jest o nowe treści.

Program w rzeczywistości pełni funkcję klienta sieci BitTorrent, dając możliwość transmitowania multimediów zgodnie z modelem komunikacji P2P. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety - do oglądania filmów wymagane jest aktywne połączenie z Internetem, jednak z drugiej strony materiały wideo gotowe są do odtwarzania niemal natychmiastowo (bez konieczności ich pobrania na dysk). Wśród dostępnych w Popcorn Time multimediów znajdziemy takie w wysokiej jakości: 720p lub 1080p. Mimo że wszystkie dostępne treści podzielone zostały na kategorie, to dodatkowo oferowana jest użytkownikowi wbudowana wyszukiwarka ułatwiająca odnajdywanie określonych tytułów.

Wszystkie dostępne w bazie filmy dostępne są w angielskiej wersji językowej. Twórcy aplikacji wyszli jednak naprzeciw oczekiwaniom użytkowników z całego świata i oferują możliwość wyświetlania napisów do filmów w wielu językach (w tym również polskim). W przypadku braku tłumaczenia w danym języku Popcorn Time umożliwia wczytanie i wyświetlanie zewnętrznych napisów. Do naszej dyspozycji oddano również opcje manipulowania wielkością napisów.

Program domyślnie uruchamiany jest w angielskiej wersji językowej. Polski interfejs aktywować można z poziomu opcji konfiguracyjnych.