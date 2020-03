PornHub beneficjentem pandemii koronawirusa. Chwali się statystykami

Udostępnij:

Zaskoczeniem nie będzie wzrost statystyk oglądalności serwisu PornHub w momencie, kiedy coraz więcej ludzi pozostaje w domach. Na pewno wpłynęła na to kwestia darmowego dostępu premium we Włoszech, ale cały świat notuje wzmożone wyniki – chwali się serwis.

Koronawirus popularny nawet na PornHubie

Ciekawy jest też fakt popularności fraz związanych z koronawirusem na PornHubie. Nie wnikam, po co ktoś wpisywałby takie wyrazy w wyszukiwarce serwisu z treściami dla dorosłych, ale statystyki pokazane w ostatnim wpisie na blogu portalu mówią same za siebie. "coronavirus" lub "corona virus" zaczął pojawiać się w wewnętrznej wyszukiwarce 25 stycznia, a 5 marca osiągnął apogeum ponad 1,5 miliona wyszukiwań.

fot. PornHub

Największa w tym zasługa naszych południowych sąsiadów. W Słowacji wzrost wspominanych fraz kształtuje się aż na poziomie 119 proc. Wartości rzędu co najmniej 80 proc. ma też Bułgaria, Irlandia, Malezja i Serbia. Co ciekawe, ani sąsiadujące ze Słowacją, Czechy, ani Polska nie załapały się do TOP 25.

Świat wchodzi na PornHuba jeszcze częściej

Za to Czesi brylują w czymś innym: ogólnym wzroście ruchu w marcu. Uplasowali się zaraz za podium z wynikiem 9,4 proc. Zdziwieniem nie jest, że Włochy zanotowały wzrost 13,8 proc. Tym samym plasując się na pierwszym miejscu w statystykach zwiększenia popularności serwisu w danym kraju.

fot. PornHub

Dalej są Belgowie (12,4 proc.) i Holendrzy (10,9 proc.). Polacy daleko w tyle, ale chociaż w ogóle załapaliśmy się do listy najlepszych krajów ze wzrostem o 2,5 proc., więc takim samym jak Kanada czy USA. Cóż, przynajmniej w tym w temacie w Polsce mamy już jak w Ameryce ;)

W kolejnych danych nie wyszczególniono Polski, ale najbliższy nam jest zbiorczy ruch z całej Europy. Chodzi o godzinowe różnice ruchu na serwisie 12 marca w stosunku do typowych wartości. Okazuje się, że kilkanaście procent więcej internautów przegląda PornHuba w porach nocnych od około 01.00 do 03.00. Północ ma tylko średnie wzrosty.

fot. PornHub

Drugi, ale nie tak drastycznie lepszy wynik 8,8 proc., przypada na godzinę 21.00. Spadki są o wiele mniejsze. Około 08:00 z ogromnym odpływem 5,9 proc., i o wiele lżejszy w godzinach popołudniowych – 16.00 i 2,1 proc. W ogólnym rozrachunku większa część wykresu znajduje się nad kreską. A skali świata - szczególnie pomiędzy 02.00, a 03.00 we Włoszech i o 03.00 w Korei (43,2 proc.).