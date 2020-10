Pobierz ​program

Portrait Professional to zaawansowany program do automatycznego retuszu zdjęć portretowych, który łączy ogromne możliwości z prostotą interfejsu.

Po oznaczenie charakterystycznych punktów twarzy program pozwala na upiększenie jej jednym kliknięciem. Przy zachowaniu podstawowych rys twarzy możliwe jest wyrównanie oczu, nadanie twarzy symetrii, odchudzenie policzków i podbródka. Wszystkie akcje wymagają od użytkownika jedynie przesuwania suwaków reprezentujących parametry edycji. „Tuning” skóry może odbywać się na dwa sposoby. Całość można poprawić z użyciem opcji automatycznego wygładzania skóry z użyciem opatentowanej technologii Clearskin, a do miejscowego retuszu niedoskonałości i zmarszczek warto skorzystać z odpowiedniego pędzla. Zmiana koloru szminki, oczu i wybielanie zębów również może zostać wykonana automatycznie, a dodatkowo istnieje możliwość łatwego powiększenia źrenic dla uzyskania bardziej romantycznego portretu. Dla uzyskania odpowiedniego nastroju można również manipulować oświetleniem twarzy fotografowanej osoby.

W wersji 10 programu wprowadzono dodatkowy tryb pracy przystosowany do retuszu zdjęć dzieci. Program może pracować samodzielnie lub jako wtyczka do Photoshopa, Lightroom i Aperture na systemach Windows i Mac OS X. Co ważne, w tym programie można retuszować zdjęcia w formatach RAW jeszcze przed wywołaniem.

