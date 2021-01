Pobierz p​rogram

PortraitPro Body to program do retuszu, przeznaczona do pracy z całym ciałem, wydany przez autorów PortraitPro. Zaletą programu jest szybka praca – w kilka minut można wyszczuplić i ukształtować ciało, delikatnie zmienić pozycję, wygładzić skórę i muskulaturę modela lub modelki.

Program jest bardzo intuicyjny. Na początku należy zaznaczyć specjalnymi prowadnicami twarz, stawy i kontury ciała modela lub modelki. Kolejne poprawki można wprowadzić z pomocą łatwych w użyciu suwaków, określając w ten sposób grubość i długość kończyn, wysokość talii, krągłość kształtów, szerokość ramion i tym podobne parametry, różne dla kobiet i mężczyzn. Parametry są dość szczegółowe, by dać możliwość dopracowania kształtów ciała na zdjęciu. Oczywiście trzeba się czasami liczyć z tym, że tło zostanie nieznacznie zaburzone po zmianie kształtu postaci.

W programie znajduje się też kilka narzędzi do ręcznego retuszu, przypominających to, co oferuje „formowanie” w Photoshopie. Można tu wygładzić krawędzie, zmniejszyć lub powiększyć części ciała pędzlami, przesunąć fragmenty obrazu i tak dalej. W każdej chwili można skorzystać z podglądu przed i po zmianach, wygładzić skórę osoby na zdjęciu, przeprowadzić bazowy retusz twarzy, a na koniec także nałożyć na zdjęcie efekty.

Program dostępny jest w dwóch wersjach. Opisana tu podstawowa działa samodzielnie, bardziej zaawansowana Studio zaś może działać jako wtyczka dla Photoshopa, otwierać RAW-y i pracować w różnych przestrzeniach barw. Wersja próbna programu wyświetla znak wodny na ekranie i ma ograniczenia zapisy plików.