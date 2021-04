Posłuchaj "nowej" piosenki Nirvany. Cyfrowe zmartwychwstanie Kurta Cobaina

Udostępnij:

Over the Bridge to organizacja promująca zdrowie psychiczne. W ramach swojej najnowszej akcji zaprzęgła do pracy sztuczną inteligencję. Wynikiem działań algorytmu jest "nowy" utwór Nirvany.

Gdyby Kurt Cobain żył, miałby dzisiaj 54 lata. Fani Nirvany niejeden raz mogli zastanawiać się, jak brzmiałyby utwory, które nie powstały z powodu samobójczej śmierci lidera grupy. Jak opisuje magazyn Rolling Stone, próbę odpowiedzi na to pytanie przedstawiła organizacja Over The Bridge, która "nakarmiła" sztuczną inteligencję utworami Nirvany.

Do prac wykorzystano udostępnione przez Google’a narzędzie Magenta. Dzięki próbie, składającej się z różnych utworów podanych w postaci plików MIDI, AI była w stanie odnaleźć charakterystyczne cechy legendarnego zespołu i na tej podstawie stworzyć własną kompozycję.

Komputer komponuje, człowiek śpiewa

Co istotne, w zasadzie cały utwór jest dziełem AI. Wyjątek stanowi wokal, którego użyczył Eric Hogan. To frontman grupy Nevermind, która swoją twórczością, brzmieniem i scenicznym wizerunkiem oddaje hołd legendarnemu zespołowi.

"Nowy" utwór Nirvany to część większego projektu Over the Bridge. Organizacja tworzy album z wygenerowanymi w podobny sposób utworami innych muzycznych legend, należących do niesławnego klubu 27 – cenionych muzyków, którzy zmarli w wieku 27 lat. Przyczyną śmierci w wielu przypadkach były problemy ze zdrowiem psychicznym.

Tu znajdziesz pomoc

Artykuł na ten temat RollingStone kończy informacją o pomocy, która mogą otrzymać osoby, zmagające się z emocjonalnymi problemami. Warto przenieść tę inicjatywę także na polski grunt.

Osoby zmagające się z kryzysem emocjonalnym, potrzebujące wsparcia, mogą skorzystać z bezpłatnego, Kryzysowego Telefonu Zaufania, działającego w godzinach 14-22 pod numerem 116 123, lub z innych linii, dedykowanych różnym problemom, gdzie można uzyskać kompetentną pomoc.