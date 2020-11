Poszukujesz laptopa? Sprawdź ranking sprzętu na listopad 2020

Udostępnij:

Święta nadciągają wielkimi krokami, powoli zbliża się czas poszukiwania prezentów. Jeżeli mamy więc w planach zakup laptopa na prezent, warto uprzedzić kolejki czy braki magazynowe i poszukać odpowiedniego modelu wcześniej.

Tak jak we wcześniejszych rankingach, przegląd podzielony został na trzy kategorie - notebooki, laptopy gamingowe i ultrabooki, dodatkowo pogrupowane cenowo, aby każdy mógł łatwiej znaleźć odpowiadający mu sprzęt.

Ranking notebooków

Tak jak w poprzednich odsłonach, przegląd laptopów rozpoczynamy od notebooków, będących z założenia lekkim sprzętem przeznaczonym do pracy biurowej i użytku domowego. Modele z droższą specyfikacją powinny poradzić sobie także z bardziej wyspecjalizowanymi zadaniami oraz grami.

Notebooki do 2600 zł

Toshiba Dynabook SATELLITE PRO C50

Do 2600 złotych świetnym wyborem będzie Dynabook od Toshiby z dwurdzeniowym procesorem Intel Core i3-1005G1 (1.20-3.40 GHz, 4MB cache), 8 GB pamięci RAM i dyskiem SSD 256 GB. Ekran laptopa jest matowy, typu LED, o przekątnej 15,6” i rozdzielczości FullHD. Waga całkowita (z baterią) to 1,76 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 3000 zł

HP 15s

Posiadając budżet do 3 tysięcy, idealnym wyborem będzie HP 15s. 8 GB pamięci w połączeniu z czterordzeniowym procesorem AMD Ryzen 5 3500U i grafiką AMD Radeon Vega 8 poradzi sobie z każdym zadaniem. Laptop waży zaledwie 1,62 kg, więc sprawdzi się jako sprzęt dla studentów, którzy będą z nim często podróżować. Matowa matryca LED ma 15,6” i rozdzielczość FullHD.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 4000 zł

ASUS VivoBook Flip 14

Polecany laptop w tej kategorii cenowej to VivoBook Flip 14 od Asusa. Sprzęt został wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 4500U (6 rdzeni, 6 wątków, 2.30–4.00 GHz, 8 MB cache) i 8 GB pamięci operacyjnej, z możliwością rozszerzenia do 20 GB. Błyszczący ekran IPS ma rozdzielczość FullHD i przekątną 14,0". Waga całkowita laptopa to 1,56 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 5000 zł

Dell Vostro 5501

Gdy chcemy wydać maksymalnie 5 tysięcy, możemy zastanowić się nad modelem Dell Vostro 5501. W środku tego laptopa znajdziemy procesor Intel Core i5 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.00-3.60 GHz, 6MB cache), 16 GB RAM-u (z możliwością rozszerzenia do 32 GB) i dysk SSD 512 GB. Matowy ekran LED ma przekątną 15,6”, rozdzielczość to 1920 x 1080 (FullHD), a cały laptop waży 1,7 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki powyżej 5000 zł

Microsoft Surface Laptop 3

Dla potrzebujących sprzętu do zadań specjalnych, możemy polecić Surface Laptop 3 z kartą graficzną AMD Radeon Vega 9 i procesorem AMD Ryzen 5 3580U (4 rdzenie, 8 wątków, 2.10–3.70 GHz, 6 MB cache). Laptop posiada 8 GB pamięci, LED-ową matrycę o przekątnej 15,0” i rozdzielczości 2496x1664 (2K). Czas pracy na baterii to ponad 11 godzin przy typowym użytkowaniu, a waga Surface’a to 1,54 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking laptopów gamingowych

Z myślą o graczach została stworzona następna kategoria. Laptopy gamingowe oferują najczęściej najbardziej wydajne podzespoły, lepsze chłodzenie (niezbędne przy wymagające tytułach), a czasami i przydatne dodatki. Sprzęt z tej kategorii zazwyczaj nie należy do lekkich, ale za to nie wymięknie przy nowych grach.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

MSI GL75

Graczom chcącym wydać maksymalnie 4 tysięce polecamy MSI GL75. 17,3-calowy laptop gamingowy oferuje wszystko, co mogą zamarzyć sobie gracze. Mocny procesor Intel Core i5-10300H 10 generacji, do tego karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 i 8 GB RAM-u dadzą radę w każdej wirtualnej bitwie. Ekran laptopa jest matowy, LED-owy, a rozdzielczość ekranu to 1920x1080 (FullHD).

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 5000 zł

ASUS TUF Gaming A15

W tej kategorii cenowej przykładowy model to ASUS TUF Gaming A15 z sześciordzeniowym procesorem AMD Ryzen 5 4600H (12 wątków, 3.00–4.00 GHz, 11 MB cache), 16 GB RAM-u (z możliwością rozbudowy do 32 GB) i dyskiem 512 GB oraz grafiką NVIDIA GeForce GTX 1650Ti. Matowa matryca LED ma 15,6”, rozdzielczość FullHD, zaś cały laptop waży ciut ponad 2 kilogramy.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 6000 zł

Lenovo Legion 5i-17

Proponowany komputer do gier w tej kategorii cenowej Lenovo Legion 5i-17, wyposażony w 6-rdzeniowy procesor Intel Core i7-10750H (12 wątków, 2.60-5.00 GHz, 12 MB cache), 16 GB pamięci operacyjnej i grafikę NVIDIA GeForce GTX 1660Ti. Dysk SSD ma pojemność 512 GB, ekran jest LED-owy, matowy, o przekątnej 17,3” i rozdzielczości FullHD. Całość waży 2,98 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe powyżej 6000 zł

Razer Blade Pro 17

Jeśli posiadasz znacznie większy budżet, 17,3-calowy laptop gamingowy Razer Blade Pro 17 spełni wszystkie twoje wymagania. Ośmiordzeniowy procesor Intel Core i7 (16 wątków, 2.30-5.10 GHz, 16 MB cache) z kartą NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q i 16 GB pamięci RAM zapewnią komfortową rozgrywkę nawet w wymagających tytułach.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking ultrabooków

Na sam koniec zestawienie ultrabooków, czyli ulubionych komputerów wszystkich osób zmuszonych do częstego podróżowania z laptopem. Ich niewielką masa ułatwia transport, a długi czas pracy na baterii pozwala pracować w każdych warunkach. Droższe ultrabooki najczęściej posiadają topową specyfikację, dzięki czemu poradzą sobie nawet z najbardziej obciążającymi zadaniami.

Ultrabooki do 3000 zł

Huawei MateBook D 14

Bardzo lekki (zaledwie 1,38 kg) Huawei MateBook D 14 idealnie sprawdzi się każdemu, kto posiada niewielki budżet, a potrzebuje łatwego w transporcie laptopa. W środku znajdziemy procesor AMD Ryzen 5 3500U (4 rdzenie, 8 wątków, 2.10–3.70 GHz, 6 MB cache), grafikę AMD Radeon Vega 8 i 8 GB pamięci, które spokojnie wystarczą do codzienniej pracy. Matowa matryca LED ma 14” i rozdzielczość FullHD.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 4000 zł

Lenovo Yoga S740-14

W przedziale cenowym do 4 tysięcy propozycją jest Lenovo Yoga S740-14 z procesorem Intel Core i5-1035G4 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.10-3.70 GHz, 6MB cache) i 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 256 GB. Błyszczący ekran LED ma przekątną 14” i rozdzielczość FullHD, zaś cały sprzęt waży 1,43 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 5000 zł

Apple MacBook Air

Propozycja w tym przedziale cenowym to ultrabook Apple MacBook Air z procesorem Intel Core i3-1000NG4 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.10-3.20 GHz, 4MB cache) i 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 256 GB. Błyszczący ekran Retina ma przekątną 13,3”, a cały sprzęt waży 1,29 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 6000 zł

MSI Prestige 14Evo

Spośród ultrabooków do 6 tysięcy złotych, ciekawą specyfikacją jestPrestige 14Evo od MSI. W środku znajdziemy procesor Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache) i 16 GB pamięci operacyjnej (niestety bez możliwości rozszerzenia). Za grafikę odpowiada Intel Iris Xe Graphics, a pojemność dysku wynosi 512 GB. Matryca jest matowa, o wielkości 14”, zaś sam laptop waży 1,29 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki powyżej 6000 zł

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Powyżej sześciu tysięcy poleciłabym ThinkPad X1 Carbon 8 od Lenovo. Wykonany z włókna węglowego, uchodzi za jednego z najbardziej wytrzymałych laptopów, jednocześnie ważąc niewiele ponad kilogram. W środku znalazł się procesor Intel Core i7-10510U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.80-4.90 GHz, 8MB cache), 16 GB pamięci RAM i dysk SSD 512 GB. Matowa matryca LED ma 14” i rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD).

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

