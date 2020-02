15.11.2018 00:10 • Recenzja do wersji 1.7.14804

Na początek istotne dane mojego komputera:

- Windows 7 Professional 64-bit,

- procesor Intel M Core 2 Duo E7500

- CPU 2,93 GHz 2,13 GHz

- RAM 2GB (Intel Graphic Media Accelerator Driver)



Od pewnego czasu szukałem odtwarzacza audio/wideo, który by odtwarzał pliki AVCHD z mniejszym zużyciem procesora, niż Windows Media Player 12 (dalej zwany WMP), który żyłował CPU w porywach do 100%!. Miałem kiedyś VLC, ale jakoś mnie nie przekonał. Później okresowo używałem KMPlayera, którego następcą, zdaje się, jest PotPlayer (zwany dalej PP).



Przy omawianiu właściwości PP często będę go porównywał z WMP, bo oba odtwarzacze są w sumie podobne do siebie.

PP ma ascetyczny wygląd. Po jego uruchomieniu ukazuje się ciemny pulpit z nazwą odtwarzacza pośrodku, ale w lewym górnym rogu, w jednej, niepozornej zakładce, jest całe menu, dostępne po rozwinięciu. Trochę trudno się do niego przyzwyczaić, ale po jakim czasie wszystko jest logiczne i zrozumiałe. Poszczególne funkcje są zgromadzone w zakładkach: „Napisy”, „Wideo”, „Audio” (imponująca liczba ostawień wyjścia głośnikowego!), „Filtry, „Skórki”, zmiany proporcji klatki czy obrazu (i inne), każde dostępne w rozwijalnym podmenu. Imponujący wybór. Bez porównania większy niż w WMP, więc flagowy odtwarzacz Microsoftu może tylko PP pozazdrościć. Podobnie mnogość osobistych ustawień w preferencjach, czy mnogość wygodnych skrótów klawiaturowych to kolejne duże plusy dla PP.



No, ale czas na konkrety, czyli na porównanie jakości obrazu i dźwięku. Wybrałem do testu jeden wideoklip (w formacie mp4.), który następnie odtworzyłem w PP, WMP i Windows Media Center. Jeśli chodzi o jakość obrazu, to we wszystkich trzech była ona podobna. Natomiast jeśli chodzi o ścieżkę audio, to, szczerze mówiąc, lepiej wypadł tu WMP. Jego korektor graficzny, jakkolwiek podobny funkcyjnie do tego z PP, wyraźnie lepiej i soczyściej odtwarza pasma najniższe i najwyższe. To było słychać. Plus dla WMP (niewielki, ale jednak).



No i na koniec zasygnalizowane na wstępie odtwarzanie plików AVCHD. Nie mogę zrozumieć, dlaczego WMP potrzebuje tyle aż zasobów procesora (często żyłował w porywach do 100%!) na odtworzenie tego typu plików. To praktycznie na krawędzi awarii. Sam plik przy tym odtwarzany był z zacinaniem się, a momentami stawał w miejscu. A w PP? Ten sam plik (tu identyfikowany jako .mts) odtwarzał się płynnie i przy obciążeniu procesora średnio 70–80% (wskaźnik zużycia tylko kilka razy wyskakiwał na krótko ponad 90%, ale szybciutko wracał do wskazań średnich). Duży plus dla PP, który w tym wypadku okazał się dla mnie (a raczej dla mojego komputera) kołem ratunkowym!

Zdaję sobie sprawę, że w tak krótkim przeglądzie nie sposób wymienić wszystkich funkcji i zalet tego odtwarzacza. Skoncentrowałem się więc tylko na tych, które są dla mnie istotne. PP to doskonały odtwarzacz, lepszy niż WMP i chyba minimalnie lepszy (na ile pamięć mnie nie zawodzi), niż VLC. W sumie daję mu 5 gwiazdek i polecam wszystkim szukającym bardzo dobrego odtwarzacza plików audio/wideo.