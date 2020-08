Potrzebujesz nowy sprzęt gamingowy lub drukarkę? Sprawdź ofertę x-komu!

Udostępnij:

Partnerem materiału jest x-kom.

Obecny tydzień w x-komie stoi pod znakiem promocji na sprzęt gamingowy. W ofercie znalazło się ponad 300 pozycji, z rabatami sięgającymi nawet 50%. Na tym jednak nie koniec, bowiem łowcy okazji mogą znaleźć odpowiednią drukarkę w Tygodniu z Drukiem.

Promocja gamingowa

Lato, w przypadku graczy, oznacza najczęściej możliwość nadrobienia zaległości w grach, na które w ciągu roku nie mają czasu. W związku z tym niejednemu przydałoby się kilka nowych sprzętów, aby udoskonalić swoje stanowisko gamingowe i wznieść się na wyższy poziom rozgrywki. Nic nie stoi na przeszkodzie, by uzupełnić ewentualne braki i skorzystać z promocji gamingowej, w której znalazły się laptopy oraz ciekawe akcesoria. Poniżej kilka propozycji, które mogą przykuć oko:

Lenovo Legion Y540-15 4499 zł 3699 zł Sprawdź w x-kom Tam, gdzie ultrawydajność łączy się z elegancją, tam jest miejsce dla Lenovo Legion Y540-15. Mając ten laptop w ekwipunku, zyskujesz potężny gamingowy oręż, który poprowadzi Cię ścieżką e-sportowych sukcesów. Z inteligentnym układem chłodzenia wyzwolisz pełną moc procesora Intel Core i7 9. generacji i karty graficznej GeForce GTX.

Lenovo IdeaPad L340-15 2899 zł 2499 zł Sprawdź w x-kom 15,6-calowy Lenovo IdeaPad L340-15 oferuje dokładnie to, czego potrzebujesz, aby zdominować pola wirtualnych bitew. Najpotężniejsza generacja mobilnych procesorów Intel Core i5 9. generacji łączy się z układem graficznym Nvidia GeForce GTX 1650 o nieprzeciętnej mocy, aby zapewnić Ci płynną, komfortową rozgrywkę nawet w najnowszych tytułach.

Acer ED323QURABIDPX Curved 1299 zł 999,99 zł Sprawdź w x-kom Uniwersalne zastosowanie i energooszczędność sprawiają, że monitor Acer ED323QURABIDPX Curved to doskonały wybór dla osób spędzających wiele godzin przed ekranem. Wysoką rozdzielczość docenią miłośnicy filmów i seriali, natomiast duża przestrzeń robocza przypadnie do gustu osobom pracującym z danymi w arkuszach kalkulacyjnych.

MSI Immerse GH50 409 zł 299 zł Sprawdź w x-kom Ciesz się wciągającymi wrażeniami dźwiękowymi, dzięki słuchawkom MSI Immerse GH50. Wysokiej jakości 40-milimetrowe głośniki obsługujące funkcję wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 i wbudowany system wibracyjny zapewniają niesamowitą jakość rozgrywki. Dodatkowo, odłączany mikrofon pozwala na pozbawioną zakłóceń, efektywną komunikację. Możesz też go bez trudu odłączyć, gdy chcesz po prostu zrelaksować się przy muzyce.

Razer Goliathus Control Fissure Edition Small 49 zł 24,50 zł Sprawdź w x-kom Goliathus zapewnia szybkość ruchu, znaną z twardych podkładek oraz nieskrępowaną kontrolę nad myszką, co jest domeną miękkich padów. Wszystko to przez bardzo małe tarcie, będące wynikiem zastosowania odpowiedniego ułożenia włókien w tkaninie.

Lenovo Legion Y540-17 4699 zł 3899 zł Sprawdź w x-kom Gamingowy laptop Lenovo Legion Y540-17 wprowadzi Cię na pola wirtualnych bitew, oddając do dyspozycji arsenał, który poprowadzi Cię do niezliczonych zwycięstw. Wyposażony został w wyselekcjonowane, ultrawydajne komponenty, m.in. w procesor Intel Core i7 9. generacji oraz kartę graficzną GeForce GTX.

Rode VideoMic NTG 1199 zł 899 zł Sprawdź w x-kom Rode VideoMic NTG to pojemnościowy mikrofon kierunkowy do kamer, aparatów cyfrowych, smartfonów, tabletów i komputerów, który zapewni Ci świetną jakość rejestrowanego dźwięku. VideoMic NTG to superkardioidalna charakterystyka kierunkowa i bardzo płaska charakterystyka częstotliwościowa, co przekłada się na doskonałe brzmienie podczas tworzenia treści internetowych oraz streamingu.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy ready2play i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 10.08.2020 do 16.08.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie produkty można znaleźć na stronie promocji gamingowej w x-kom.

Tydzień z Drukiem

Kolejna akcja to rozpoczynający się właśnie Tydzień z Drukiem. Urządzenia drukujące to sprzęty, które przydają się zarówno do pracy, nauki, jak i w życiu codziennym. Mając taki sprzęt w domu nie trzeba szukać najbliższego punktu ksero, aby pilnie wydrukować ważne dokumenty. W ofercie x-komu znalazły się sprzęty podzielone na kategorie: drukarki do domu, do małego i średniego biura, a także sprzęty dla fotografów i drukarki mobilne – tak, aby każdemu łatwiej było dobrać odpowiedni sprzęt dopasowany do jego potrzeb. Naszą uwagę zwróciły poniższe urządzenia:

Lexmark MB2236adw 629 zł Sprawdź w x-kom Lexmark MB2236 to idealne rozwiązanie, gdy musisz szybko wydrukować bądź skopiować dokumenty przed wyjściem albo prowadzisz małą firmę i potrzebujesz od czasu do czasu skorzystać ze skanera. Pojemny podajnik papieru, duża szczegółowość druku i oszczędność tonera świetnie sprawdzą się w domu i małym biurze. Dodatkowo ekonomia pracy i łatwa wymiana elementów eksploatacyjnych zredukują koszty obsługi.

Canon PIXMA TS3350 279 zł Sprawdź w x-kom Do drukowania dokumentów, plików tekstowych lub nawet grafiki – Canon PIXMA TS3350 doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i w małej firmie. Wysoka energooszczędność oraz ekonomia pracy pozwolą zredukować koszty utrzymania. Dodatkowym atutem jest pojemny podajnik papieru oraz łatwa wymiana elementów eksploatacyjnych.

HP DeskJet Plus 4120 399 zł Sprawdź w x-kom Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Plus 4120 pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zredukować koszty zarówno w domu, jak i małej firmie. Wysoka ekonomia pracy i energooszczędność idą w parze jakością oraz szybkością zarówno kopiowania, skanowania, jak i wydruku. Co więcej, dzięki pojemnemu podajnikowi papieru jest zawsze gotowa do pracy, a wymiana i serwis eksploatacyjny są bajecznie proste.

Epson EcoTank L3111 689 zł Sprawdź w x-kom Zapewnij sobie komfort pracy z urządzeniem wielofunkcyjnym Epson EcoTank L3111. Przeznaczone do zastosowań domowych, doskonale poradzi sobie również w niewielkim biurze. EcoTank L3111 oferuje solidne możliwości i pozwala na wykonywanie większości zadań na różnych rodzajach papieru. Co więcej, wysoka rozdzielczość wydruku gwarantuje doskonałe rezultaty, a elegancki design dopasuje się do każdego pomieszczenia.

Brother MFC-J5945DW 1879 zł Sprawdź w x-kom Setki dokumentów skanowanych drukowanych i kopiowanych w ciągu dnia to nic wielkiego dla urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC-J5945DW. Duża szybkość wydruku oraz ekonomia pracy czynią z niej idealny wybór do biur i korporacji. Mało tego, wysoka niezawodność i łatwa obsługa eksploatacyjna pozwolą zaoszczędzić czas i zredukować koszty utrzymania.

Jaki jest czas trwania promocji?

Promocja obowiązuje od 12.08.2020 do 18.08.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie produkty można znaleźć na stronie promocji gamingowej w x-kom.

Letnie raty w 15 minut

Jeżeli potrzebujesz szybko zakupić jakiś sprzęt, ale nie masz akurat wolnej gotówki to możesz skorzystać z oferty letnich rat w x-komie. Czas oczekiwania na decyzje wynosi tylko 15 minut. Aby skorzystać z rat należy:

Dodać do koszyka wybrane produkty o łącznej wartości od 300 do 5000 zł Jako formę płatności wybrać raty online Alior Bank Wypełnić wniosek ratalny, po którym automatycznie przyjdzie decyzja A na koniec podpisać umowę za pomocą przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł

Więcej informacji na temat letnich rat należy szukać na stronie x-kom lub na portalu geex.

Umów wizytę w salonie x-kom przez Booksy

Nie lubisz stać w kolejkach? Teraz możesz zarezerwować swoją wizytę w salonie x-kom przez aplikację Booksy lub na stronie booksy.com. Wystarczy, że wybierzesz salon, usługę, dzień i godzinę wizyty, a na miejscu o umówionej porze doradca zaprosi Cię do stanowiska.

Szczegóły znajdują się na stronie x-kom.

Partnerem materiału jest x-kom.