Power Data Recovery 8.7 Free Edition

Pobierz pro​gram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Power Data Recovery Free Edition to bezpłatne dla użytkowników domowych narzędzie do skutecznego odzyskiwania utraconych z różnych przyczyn danych. Pozwala przywrócić do 1GB plików, które utraciliśmy poprzez ich nieumyślne skasowanie, awarie sprzętu i oprogramowania, a także działalność wszelakiego rodzaju wirusów, trojanów itp.

Program Power Data Recovery jako jeden z nielicznych, darmowych rozwiązań tego typu charakteryzuje się skutecznością i prostotą obsługi. Jedną z jego głównych zalet jest szerokie spektrum możliwości, jakie daje ono w przypadku odzyskiwania danych. Wbudowane w nim 5 przydatnych modułów pozwala nie tyle odzyskiwać jedynie skasowane pojedyncze pliki, ale również przywracać dane z uszkodzonych dysków, odzyskiwać pliki ze skasowanych partycji, kart pamięci, pendrive'ów oraz płyt CD/DVD.

Sama operacja przywracania danych jest bardzo prosta i bez żadnych problemów przeprowadzić ją może nawet początkujący i niedoświadczony użytkownik. Pracę z Power Data Recovery rozpoczynamy od wskazania, z którego z modułów chcielibyśmy skorzystać i dysku (lub napędu optycznego), na którym znajdowały się utracone dane. W kolejnym kroku program skanuje zawartość dysku i wyświetla listę z zawartością dysku (i utraconymi danymi). Na tym etapie użytkownik może skorzystać z funkcji wyszukiwania plików, zaawansowanych filtrów, pozwalających zawęzić listę wyników do określonych pozycji, a także eksportu zawartości nośnika do pliku tekstowego. Kiedy już znajdziemy interesujący nas plik, zapisujemy go we wskazanej lokalizacji. Warto zaznaczyć, aby proces przywracania przebiegł prawidłowo, dane, które chcielibyśmy odzyskać nie mogą być w żadnym stopniu napisane.

Power Data Recovery wspiera dyski twarde, działające w oparciu o interfejsy IDE/SATA/SCSI/USB, wykorzystujące następujące systemy plików FAT12/FAT16/FAT32/VFAT/NTFS/HFS+. Jak już wcześniej zostało wspomniane program potrafi także odzyskiwać dane z różnego rodzaju pendrive'ów, kart pamięci z telefonów, odtwarzaczy multimedialnych czy aparatów cyfrowych, a także płyt CD/DVD.