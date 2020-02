Pobi​erz program

Power Spy to program przez jednych uznawany za szpiegujący, przez innych za skuteczne narzędzie do monitoringu wszelkich wykonywanych czynności i operacji na danym komputerze.

To jak wykorzystamy tę aplikację zależy oczywiście od nas - możemy chociażby upewnić się, że korzystające z naszego komputera dzieci nie przeglądają niewłaściwych strony internetowych, albo czy któryś z kolegów lub koleżanek z pracy nie przegląda naszej prywatnej korespondencji, kiedy akurat nie ma nas w pobliżu. Za pomocą tego programu zdobędziemy wiele informacji na temat wpisywanych wyrażeń z klawiatury, przechwycimy wiadomości z komunikatorów tekstowych (przykładowo: Skype, Yahoo Messenger, AIM i inne), zdobędziemy nagrania wykonywanych czynności lub zrzuty ekranu, dowiemy się co było kopiowane do systemowego schowka, przechwycimy dźwięk z podłączonego mikrofonu, sprawdzimy jakie dokumenty były drukowane, jakie strony odwiedzone i jakie zapytania wysłano do wyszukiwarki.

Liczba opcji i możliwości jest oczywiście znacznie większa, ale już samo wcześniejsze wyliczenie powinno nas uświadomić, że mamy do czynienia z rozbudowaną aplikacją. I jak na taką przystało, możemy w każdej chwili włączyć i wyłączyć monitoring, zabezpieczyć konfigurację hasłem, wyeksportować lub skasować logi, czy też ukryć Power Spy przed nieświadomymi użytkownikami.

Uwaga!