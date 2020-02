PowerISO 7.6

zbyt duże ograniczenia wersji demo co do rozmiaru pliku

25.05.2016 13:16 • Recenzja do wersji 6.6

Program prosty w obsłudze z wygodnym interfejsem. Poza ograniczeniami wersji demo program oceniam bardzo dobrze - spełnia swoje zadanie. Interfejs jest czytelny i intuicyjny. Program jest całkiem szybki w działaniu. Zapewnia wszystkie funkcje jak u konkurencji. Niestety rozczarowują te same ograniczenia co u konkurencji: edycja 300MB obrazu się nie sprawdza. Jak dla mnie lepszym rozwiązaniem była by edycja 3 obrazów po 700MB - wtedy można rzeczywiście przetestować program.