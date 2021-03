Powołano nową Radę ds. Cyfryzacji. Kto w niej zasiadł?

Udostępnij:

Rada ds. Cyfryzacji to organ doradczy ministra właściwego do spraw informatyzacji. Właśnie zostali powołani nowi członkowie Rady, którzy będą odbywali swoją kadencję w latach 2021-2023. To od nich zależy niejako przyszłość cyfryzacji Polski.

Czym jest Rada ds. Cyfryzacji?

Rada do Spraw Cyfryzacji to organ doradczy ministra właściwego do spraw informatyzacji. Jest ona powoływana na 2-letnią kadencję(obecna będzie trwała do 2023 roku). Sprawującym przewodnictwo Radzie IV kadencji jest Józef Orzeł.

Zadaniami Rady ds. Cyfryzacji są:

- Proponowanie i opiniowanie dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dt. informatyzacji, łączności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego

- Opiniowanie projektu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i podobnych

- Opiniowanie projektów przepisów

- Opiniowanie innych projektów aktów prawnych i dokumentów związanych z informatyzacją, łącznością lub rozwojem społeczeństwa informacyjnego

- Opiniowanie raportów i innych opracowań na temat potrzeb i postulatów dt. rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zasad funkcjonowania rejestrów publicznych, zasad wdrażania systemów tele-inf w administracji publicznej oraz stanu realizacji, rozwiązań technologicznych w informatyzacji administracji, rozwoju sieci i usług szerokopasmowych jak również terminologii polskiej z zakresu informatyki i łączności.

Wybór członków i nowa Rada ds. Cyfryzacji, czyli kadencja 2021-2023

Za wybór członków Rady spośród rekomendowanych kandydatów odpowiada minister właściwy do spraw informatyzacji. Obecnie ta rola sprzężona jest z rolą Prezesa Rady Ministrów i pełni ją Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Cyfryzacji zostało oficjalnie zlikwidowane w październiku 2020 roku.

Wymogiem zostania członkiem Rady ds. Cyfryzacji jest posiadanie wykształcenia wyższego. Może nim zostać dowolna osoba spełniająca ten warunek. Spośród członków minister wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

Na IV kadencję Rady ds. Cyfryzacji zostali wybrani:

- Józef Orzeł (Przewodniczący)

- Janusz Cieszyński (Wiceprzewodniczący)

- Izabela Albrycht (była Przewodnicząca Rady w II kadencji)

- Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

- Konrad Ciesiołkiewicz

- Andrzej Dulka

- Agnieszka Gryszczyńska

- Michał Kanownik

- Janusz Kosiński

- Karol Krawczyk

- Anna Beata Kwiatkowska

- Mirosław Maj

- Dariusz Milka

- Aleksandra Musielak

- Bolesław Maria Piasecki

- Paweł Śniatała

- Robert Trętowski

- Mariusz Trykietko

- Małgorzata Zakrzewska

- Marcin Zarzecki

Więcej informacji znajdziecie na stronie gov.pl.