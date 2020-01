Pobierz​ program

Praat to bezpłatny program dla doświadczonych użytkowników, który służy do analizy mowy wybranych nagrań dźwiękowych oraz umożliwia poprawę fonetyki.

Przystępując do pracy z Praatem możemy wczytać dowolny plik dźwiękowy (stereo lub mono) zapisany na dysku twardym komputera lub też wcześniej nagrać go przy wykorzystaniu mikrofonu i wbudowanych narzędzi. Istotne jest jednak to, by rozmiar pliku nie przekraczał 2 gigabajtów i trwał nie więcej niż 3 godziny.

Praat pozwala nie tylko na analizę mowy w dowolnym pliku dźwiękowym (np. sprawdzanie tonacji, intensywności, odchyleń sygnału, załamań, drgań i pauz), ale również umożliwia przeprowadzanie syntezy mowy na podstawie tonacji, formantów i intensywności, a także oferuje wiele innych możliwości.. Za pomocą opisywanego programu można edytować pliki audio, przycinać wybrane fragmenty, przenosić je czy kopiować, a nawet łączyć ze sobą kilka nagrań.

Warto zaznaczyć, że wśród formatów plików dźwiękowych obsługiwanych przez Praat znajdziemy przede wszystkim: WAV, MP3, AIFF, AIFC, FLAC, NeXT/Sun .au oraz NIST. Progam wspiera także rozmaite pliki tekstowe i graficzne.

Narzędzie projektowane było z myślą o celach naukowych i wymaga sporej wiedzy po stronie użytkownika. Twórcy zachęcają jednak początkujących użytkowników do zapoznania się z rozmaitymi poradami dostępnymi na oficjalnej stronie Praata. Dla wielu utrudnieniem może okazać się również niekoniecznie intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika.