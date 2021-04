Prace serwisowe w bankach w weekend. Utrudnienia m.in. w ING Banku Śląskim

Udostępnij:

Weekend to jak zwykle okazja dla administratorów banków do przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych dotyczących oferowanych usług. Wiąże się to najczęściej z ulepszeniem dotychczasowej oferty, ale równolegle skutkuje przerwami w dostępie do niektórych usług, głównie w ramach bankowości elektronicznej.

Tym razem możliwe problemy zapowiedział między innymi ING Bank Śląski i Alior Bank, choć plany tego drugiego sygnalizowaliśmy już w odrębnej publikacji. Wszystkie prognozowane utrudnienia zebrał w jednym miejscu i opisał serwis bankier.pl.

Poza klientami wspomnianego Alior Banku, na utrudnienia muszą się także przygotować osoby korzystające z usług Banku BPS. Tutaj od godziny 23:00 w piątek (9 kwietnia) do 1:00 w sobotę nie uda się zalogować do bankowości internetowej. Co ciekawe, prace serwisowe będą miały swoją drugą część właśnie w sobotę (10 kwietnia) od 12:00 do 22:00. W tym czasie dostęp do bankowości będzie utrudniony.

W BOŚ Banku utrudnienia są tymczasem przewidywane w niedzielę (11 kwietnia). Od 8:00 do 16:00 nie uda się zalogować do systemów BOŚBank24, iBOSS24 i aplikacji w smartfonach. Utrudnienia czekają także klientów ING Banku Śląskiego. Tutaj w sobotę (10 kwietnia) od 8:00 do 14:00 trudności będą dotyczyć dostępności modułu Makler oraz aplikacji ING Makler Mobile.

Z kolei klienci SGB Banku muszą być gotowi na utrudnienia w niedzielę (11 kwietnia) od godz. 0:00 do 15:00. W tym czasie nie będzie można korzystać z bankowości internetowej i mobilnej. Tego samego dnia (od 8:00 do 20:00) prace techniczne będzie również prowadzić Toyota Bank. W tym czasie mogą wystąpić problemu z dostępem do szybkich płatności, bankowości elektronicznej, serwisu telefonicznego, ale także z autoryzacją transakcji wykonywanych kartą.

Prace techniczne są również prowadzone w neoBanku, choć tutaj nie podaje się szczegółowych informacji. Wiadomo jedynie, że usługa neoSMS może być niedostępna od 8 do 12 kwietnia.