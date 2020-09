Preferred Filter Tweaker for Windows 7 6.3

P​obierz program

Windows 7 używa własnego zestawu filtrów DirectShow do odtwarzania wielu popularnych formatów audio oraz wideo. Zainstalowanie własnego zestawu filtrów - np. FFDShow, CoreAVC lub innych podobnych pakietów - nie wystarcza, by Windows Media Player oraz inne mechanizmy Windows 7 wykorzystywały właśnie te doinstalowane zamiast domyślnych filtrów systemu. Narzędzie Preferred Filter Tweake pozwala ustawić przy pomocy kilku kliknięć własne preferencje oddając użytkownikowi pełną kontrolę nad tym, jakie filtry DirectShow mają być wykorzystywane. Co najważniejsze, pozwala szybko przywrócić poczynione modyfikacje.