Premiera OnePlus Watch już 23 marca. Znamy szczegóły techniczne zegarka

OnePlus po raz kolejny chce zawojować rynek inteligetnych zegarków. Ich OnePlus Watch doczeka się swojej oficjalnej premiery 23 marca, razem z nowym smartfonem tej firmy. Jednak już teraz wiemy, czego można się spodziewać po tym urządzeniu.

Szczegóły odnośnie budowy zegarka oraz wewnętrznych komponentów zdradza serwis The Verge. Smartwatch, który zgodnie z plotkami ma mieć kopertę o wielkości 46 mm, posiada dwa przyciski po jej prawej stronie, a jego budowa nie wyróżnia się żadnymi specjalnymi szczegółami. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że ma się do czynienia ze zwykłym zegarkiem.

Przecieki na temat urządzenia zdradzają także specyfikację zegarka OnePlus. Smartwatch będzie posiadał 4 GB pamięci masowej, a także oznaczenie IP68. Powinien więc sprawdzić się jako świetny sprzęt dla wszystkich szukających wytrzymałego zegarka, który nie będzie podatny na czynniki zewnętrzne.

