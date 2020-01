P​obierz program

Prey to drobna, darmowa aplikacja, której zadaniem jest zbieranie i wysyłanie danych o lokalizacji komputera, co może pomóc w przypadku kradzieży lub zgubienia. Działanie usługi bardzo przypomina technologie śledzenia laptopów używane przez przez Lenovo, Fujitsu, Toshibę czy Della.

Działanie Prey jest bardzo proste. Po instalacji programu należy zarejestrować się na serwerze, gdzie można zarejestrować swoje komputery. Jeśli któryś z nich zaginie, należy go odpowiednio oznaczyć na stronie usługi. Jeśli maszyna zostanie połączona z Internetem, program „zadzwoni do domu” i poda lokację komputera. Ponadto program może dostarczyć zrzut ekranu, listę uruchomionych programów, czas pracy (uptime) a nawet zdjęcie osoby używającej komputera, jeśli ten jest wyposażony we wbudowaną kamerę. Istnieje również możliwość poinformowania osoby używającej potencjalnie skradzionego laptopa o możliwości odnalezienia go lub uruchomienie „syreny alarmowej”.

Wprowadzona w tej wersji programu metoda geolokacji korzysta z API usługi Google Location. Do określenia położenia wystarczy przeskanowanie widocznych punktów dostępowych Wi-Fi, komputer nie musi się logować do żadnej z nich. Ponadto w wersji 0.5 programu dla systemu Linux poprawiono współpracę z kamerami internetowymi aby uzyskać zdjęcia lepszej jakości.

Ogromną zaletą aplikacji jest jej „lekkość” na wszystkich platformach. Prey został napisany w bashu, dzięki czemu nie ma żadnych zależności i nie wymaga żadnych dodatkowych komponentów na systemach Windows, Linux, Mac OS X czy Android. Jedyne wymaganie programu dotyczy systemu Linux, gdzie powinien być uruchamiany z konta root.