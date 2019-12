Prezenty na święta dla graczy i fanów komputerów. Propozycje firmy MSI

Udostępnij:

Święta tuż tuż, a niektórzy z pewnością nadal nie kupili wszystkich prezentów. Decyzja nie jest prosta, ale czasem brakuje po prostu pomysłu. Aby ułatwić wybór świątecznych prezentów, wraz z firmą MSI przygotowaliśmy zestawienie proponowanych urządzeń, które sprawdzą się w rękach każdego gracza, albo po prostu fana nowoczesnych technologii i komputerów.

Prezenty pod choinkę od MSI

Propozycje firmy MSI z pewnością przypadną do gustu wszystkim osobom interesującym się grami i lubiącym otaczać się funkcjonalnym i wydajnym sprzętem. Wśród propozycji znajdziecie między innymi zakrzywiony monitor, kartę graficzną i funkcjonalną płytę główną. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje pomogą w wyborze właściwego prezentu na Gwiazdkę.

Klawiatura Vigor GK30

Pierwszy pomysł na prezent dla gracza to dobra klawiatura. W tym przypadku propozycją jest MSI Vigor GK30, czyli mechaniczno-membranowy model z wielokolorowym podświetleniem. Istotą jest tutaj oprogramowanie RGB Mystic Light, w którym można decydować o kolorach podświetlenia i stosować różne animacje. Klawiatura obsługuje anti-ghosting, jest wodoodporna i solidnie wykonana, a z komputerem łączy się oczywiście przewodowo.

MSI Vigor GK30 229 zł Sprawdź Klawiatura mechaniczno-membranowa z podświetleniem RGB z klasycznym układem klawiszy – włącznie z częścią numeryczną. Klawisze F1-F12 służą także jako przyciski multimedialne.

Płyta główna B450 Tomahawk Max

Gracze będący na etapie zmiany kluczowych podzespołów komputera z pewnością ucieszy płyta główna MSI B450 Tomahawk Max. To model przystosowany do współpracy z procesorami AMD Ryzen, który został wyposażony w kilka rozwiązań stworzonych z myślą o intensywnym wykorzystaniu, w tym gamingu. Cechy szczególne to między innymi izolowany obwód pamięci, złącze na dysk M.2, łącznie 6 portów SATA III czy 4 złącza wentylatorów. Na panelu tylnym można znaleźć m.in. USB typu C.

MSI B450 Tomahawk Max 465 zł Sprawdź Płyta główna z chipsetem AMD B450 stworzona do współpracy z procesorami AMD z socketem AM4. Obsługuje do 64 GB pamięci DDR4, posiada slot M.2 na dysk SSD i szereg udogodnień, które spodobają się szczególnie graczom.

Karta graficzna GeForce GTX 1660 Ti Gaming X 6G

Równie dobry pomysł na prezent to karta graficzna, która pozwoli z powodzeniem grać w znakomitą większość współczesnych gier. Tutaj proponujemy MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X 6G bazującą na architekturze TURING. Kartę wyposażono w 6 GB pamięci, ciche chłodzenie z dwoma wentylatorami oraz podświetlenie, które przyda się w obudowie z oknem. Entuzjastów podkręcania ucieszy aplikacja Afterburner, która ułatwi i przyspieszy cały proces.

Laptop dla graczy GL75

Jeśli szukasz laptopa, warto zwrócić uwagę na model MSI GL75. Za wydajność odpowiada tu 6-rdzeniowy procesor Core i7 z taktowaniem do 4,5 GHz w trybie Turbo, 8 GB pamięci operacyjnej (można ją rozszerzyć do 32 GB) i układ graficzny GeForce GTX 1660Ti. Ekran ma przekątną 17,3 cala, rozdzielczość FullHD i odświeżanie 120 Hz. Wśród złączy znaleźć można m.in. USB-C, 3 gniazda USB 3.1 Gen 1 oraz Mini DisplayPort.

MSI GL75 4699 zł Sprawdź Laptop dla graczy z procesorem Intel Core i7-9750H, 8 GB pamięci operacyjnej i z układem graficznym GeForce GTX 1660Ti z 6 GB własnej pamięci. Ekran ma odświeżanie 120 Hz.

Monitor MAG271CQR

Nie ma mowy o przyjemnym graniu bez odpowiedniego monitora. W naszym zestawieniu polecamy MSI MAG271CQR, czyli 27-calowy ekran z matrycą VA z odświeżaniem 144 Hz. Rozdzielczość to 1440p, co zagwarantuje większy poziom szczegółów. Zakrzywienie sprawi natomiast, że świat z gry będzie bardziej "otaczać" gracza, wciągając go w wirtualny świat.

MSI MAG271CQR 1699 zł Sprawdź Zakrzywiony monitor o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560×1440 pikseli stworzony z myślą o graczach. Obsługuje technologię FreeSync z odświeżaniem do 144 Hz, a czas reakcji (MPRT) wynosi 1 ms.

Desktop Trident A

Na koniec propozycja dla tych, którzy szukają komputera do gier, który będzie możliwie mały i atrakcyjny wizualnie. Obudowa MSI Trident A ma wysokość niecałych 40 centymetrów i jest bardzo wąska, przez co nietrudno znaleźć na nią miejsce. Na pokładzie między innymi GeForce RTX 2060, 6-rdzeniowy procesor Core i5 i 8 GB RAM-u o częstotliwości taktowania 2666 MHz. Komputer waży tylko 6,5 kilograma, a do działania wystarcza mu zasilacz o mocy 450 W.