Prezenty na walentynki oraz rabaty na smartfony i drukarki. W x-kom trwają 3 promocje

W sklepie x-kom ruszyły ciekawe promocje. Jedna z nich to trwający już Tydzień smartfonów, czyli doskonała okazja do tego, aby kupić smartfon w atrakcyjnej cenie. Kolejna dotyczy sprzętów przeznaczonych do druku, jak i niezbędnych akcesoriów, a oprócz tego x-kom przygotował specjalną walentynkową ofertę dla zakochanych.

Tydzień smartfonów w x-kom

Patrząc na promocje przygotowane przez x-kom, warto zastanowić się nad zmianą smartfonu. Wybór sprzętu w promocji Tydzień smartfonów jest bardzo duży, a rabaty sięgają 1600 zł. W promocyjnej ofercie kupicie m.in.:

Samsung Galaxy A20e 699,00 zł 599,00 zł Sprawdź w x-kom Smartfon z ekranem o przekątnej 5,8 cala, pamięcią 32 GB i 3 GB RAM-u. Akumulator ma pojemność 3000 mAh, a główny aparat 13 Mpix.

Google Pixel 2 XL 128GB 2499 zł 1799 zł Sprawdź w x-kom Telefon, za którego wydajność odpowiada Snapdragon 835 4 GB pamięci operacyjnej. Na dane przewidziano 128 GB. Ekran POLED ma przekątną 6 cali. Smartfon nagrywa filmy w 4K.

Huawei P30 Pro 256GB 3299,00 zł 2899,00 zł Sprawdź w x-kom Smartfon z topowym procesorem Kirin 980, 8 GB pamięci i 256 GB na dane. Potężny ekran jest zagięty na krawędziach i ma przekątną niecałych 6,5 cala. Akumulator ma pojemność 4200 mAh.

Xiaomi Redmi 7A 2019/2020 16GB 399 zł 333 zł Sprawdź w x-kom Tani smartfon dla mniej wymagających użytkowników, którym wystarczy Snapdragon 439, 2 GB RAM-u i 16 GB na dane. Ekran IPS ma przekątną niecałych 5,5 cala, a akumulator pojemność 4000 mAh.

Motorola One Action 4/128GB + etui 899,00 zł 749,00 zł Sprawdź w x-kom Smartfon z procesorem Samsung Exynos 9609, 4 GB pamięci operacyjnej i 128 GB na dane. Ekran wykonano w technologii IPS i ma przekątną 6,34 cala. Aparat pozwala na nagrywanie 4K. Akumulator ma pojemność 3500 mAh.

Zasady promocji Tydzień smartfonów

Aby skorzystać ze zniżek, wybrane produkty należy dodać do koszyka, a na etapie składania zamówienia aktywować kod smartfon. Oferta rabatowa jest ważna od 3 do 9 lutego 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Pełną ofertę w ramach Tygodnia smartfonów można znaleźć na stronie promocji w x-kom.

Święto zakochanych w x-kom

Sprzedawcy z x-kom nie zapomnieli również o walentynkach. Pomysł na prezent dla ukochanej osoby można znaleźć wśród ofert przygotowanych z tej okazji:

Targus Urban Commuter 15.6" + Xblitz Loud 279 zł 119 zł Sprawdź w x-kom Plecak na laptop z ekranem do 15,6 cala, w tym przypadku w zestawie z głośnikiem Bluetooth, którego pełny akumulator pozwala na słuchanie muzyki przez 180 minut przy połowie zakresu głośności. Ma wbudowane dwa głośniki o mocy 5 W każdy.

ISK HD9999 259 zł 219 zł Sprawdź w x-kom Przewodowe słuchawki nauszne ze spiralnym kablem, który można odłączyć. W zestawie znajduje się między innymi solidne etui i dodatkowe pady.

Garmin Dash Cam 54 699 zł 379 zł Sprawdź w x-kom Wideorejestrator samochodowy nagrywający w rozdzielczości 1440p. Jest wyposażony w obiektyw o polu widzenia 122° i ekran o przekątnej 2 cali.

Lenovo IdeaPad S145-14 1499 zł 1199 zł Sprawdź w x-kom Laptop z procesorem Intel Pentium Gold 5405U, 8 GB pamięci operacyjnej i dyskiem o pojemności 128 GB. Ekran ma przekątną 14 cali i jest matowy.

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wpisać w koszyku z produktami kod rabatowy walentynki. Oferta ważna jest od 5 14 lutego 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Pełną ofertę z okazji walentynek można znaleźć na stronie promocji w x-kom.

Tydzień druku w x-kom

Kolejna promocja dotyczy drukarek, ale nie tylko. W wyjątkowych cenach można zakupić sprzęty przeznaczone do druku, jak i niezbędne akcesoria. Rabaty sięgają nawet 1250 złotych.

W promocji znalazły się m.in.:

HP Ink Tank Wireless 549 zł 469 zł Sprawdź w x-kom Urządzenie wielofunkcyjne z systemem stałego zasilania atramentem. Łączność z komputerem możliwa jest przez USB lub Wi-Fi. W zestawie jeden komplet tuszu i dodatkowa butelka z czarnym tuszem.

Epson EcoTank L3151 729 zł 669 zł Sprawdź w x-kom Urządzenie wielofunkcyjne z szybkością druku do 33 stron na minutę. Jest wyposażona w Wi-Fi i pozwala drukować bezpośrednio ze smartfonów.

Brother DCP-1623WE 509 zł 469 zł Sprawdź w x-kom Laserowe urządzenie wielofunkcyjne z podajnikiem na 150 arkuszy papieru. Szybkość druku sięga 20 stron na minutę. W zestawie pełny toner.

Canon Pixma MG3650S 229 zł 189 zł Sprawdź w x-kom Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne z prędkością druku do niecałych 10 stron na minutę. Ma wbudowane Wi-Fi i jest zgodna z AirPrint.

Zasady promocji Tydzień druku

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wpisać w koszyku z produktami kod rabatowy drukuj2020. Oferta ważna jest od 5 do 9 lutego 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Pełną ofertę w ramach Tygodnia druku można znaleźć na stronie promocji w x-kom.