Prezenty w x-kom: gwarantowana dostawa przed Świętami i rabaty za odbiór przed 14:00

Udostępnij:

Święta już za niecały tydzień! Dla zapominalskich i dla tych, którzy zostawiają wszystko na ostatnią chwilę, x-kom przygotował gwarancję dostawy zamówionych produktów przed Świętami. Sprawdźcie, które produkty na pewno do Was dotrą na czas.

Szczegóły oferty

Jeśli wciąż nie kupiłeś prezentów dla najbliższych, oferta grupy x-kom może być jedną z ostatnich desek ratunku. Akcja dotyczy:

Produktów wymienionych na stronie promocji, bądź stronie promocji al.to kupionych do 20 grudnia, do godziny 12:00,

Produktów opłacanych przy odbiorze lub metodą DotPay.

• Sprawdź promocje w x-kom, • Zobacz oferty w al.to.

Kody rabatowe w prezencie

Dodatkowo, zamiast dostawy kurierem lub do Paczkomatu, x-kom zachęca do odbioru osobistego zamówień w swoich salonach. Do zamówień odbieranych przed godziną 14:00 dodawane są kody rabatowe do wykorzystania przy okazji kolejnych zakupów:

20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł,

50 zł rabatu przy zakupach za minimum 500 zł.

Kody zniżkowe w salonach x-kom wydawane będą od 16 do 24 grudnia 2019 roku, a wykorzystać je można do 29 lutego 2020 roku włącznie. Każdego kodu można użyć tylko raz. Kody nie łączą się z innymi promocjami.

Świąteczne inspiracje z grupą x-kom

Nie masz pomysłu na prezent? Mnóstwo inspiracji znajdziesz w świątecznym prezentowniku x-kom. Oprócz tego, w całej grupie x-kom trwa akcja świąteczna x-mas, gdzie każdego dnia odkrywane są nowe promocyjne oferty.

Zobacz wszystkie pomysły na prezenty: • Akcja świąteczna x-mas w x-kom, • Akcja świąteczna x-mas w al.to, • Akcja świąteczna x-mas w combat.pl.