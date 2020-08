Pobierz program

Prison Architect to dwuwymiarowa strategia ekonomiczna, w której znajdziemy mnóstwo elementów znanych z gier przygodowych i RPG-ów. Warto nadmienić, że mamy tutaj do czynienia z jednym z najlepszych „indyków” w historii. O co tu chodzi? Celem rozgrywki w Prison Architect jest umiejętne zarządzanie więzieniem. Nie jest to oczywiście proste zadanie, o czym można przekonać się już po kilkudziesięciu minutach zabawy, kiedy to okaże się, ile obowiązków spoczywa na naszych barkach. Trzeba poskromić najbezwzględniejszych więźniów, odpowiednio rozdysponować dostępne zasoby, radzić sobie z konsekwencjami zamieszek i buntów, a także wiedzieć, co robić w razie powodzi lub pożaru.

To jednak nie wszystko, bo w Prison Architect znajdziemy również tryb ucieczki. To dodatkowy wariant rozgrywki oferujący możliwość sprawdzenia się w roli uciekiniera, który próbuje opuścić mury placówki o zaostrzonym rygorze. Chcąc wydłużyć czas zabawy warto również sprawdzić, co przygotowali inni gracze, bowiem w internecie znajdziemy kilkanaście tysięcy zakładów karnych zaprojektowanych przez członków społeczności.

Jeśli nie chcemy martwić się brakiem środków i innymi tego typu aspektami, możemy uruchomić Prison Architect w trybie otwartej rozgrywki. Tutaj w swoim tempie będziemy rozwijać własne więzienie. To idealna opcja przeznaczona dla mniej doświadczonych użytkowników lub bardziej zaawansowanych graczy chcących przetestować niektóre funkcje programu.

Najważniejsze cechy:

strategia ekonomiczna z elementami przygodówki i cRPG-a

wciel się w naczelnika więzienia

różnorodne tryby rozgrywki

konieczność umiejętnego działania na wielu płaszczyznach

dwuwymiarowa oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Prison Architect: