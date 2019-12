11.10.2017 23:54 • Recenzja do wersji 4.29.0 Build 2400

Nie piszę zbyt często ale jeśli trafię na coś istotnego, to czuję się w obowiązku podzielić informacjami.

Po ostatnich problemami z CCleaner na moim komputerze (czyszczeni stało w miejscu a kiedyś 10-20 sek. i już)

i jak widać, nie tylko u mnie: http://antyweb.pl/ccleaner-alternatywy-czyszczenie-windows/ - musiałem go odinstalować

ale co w zamian?

Unikam jak ognia pakietów narzędziowych typu Glary Utilities (jego szczególnie. który obchodzi się z systemem

przy pomocy noża rzeźnickiego) no ale jeśli nie oczyszczanie systemowe (do którego trzeba mieć dużo cierpliwości

a skuteczność powiedzmy - taka sobie) to co?

Na szczęście są Dobre Programy.

Dzięki Redakcjo, że zamieściliście programy w dziale Ochrona Prywatności.

Wybrałem dwa, których akurat nie było na Antyweb: PrivaZer i Privacy Eraser oba free.

Po instalacji PrivaZer i odpaleniu - reinstalowałem system (z kopii zapasowej - to oczywiste przed "eksperymentami"

trzeba mieć). Z własnej winy, bo poszedłem z lenistwa na skróty, bez konfiguracji programu, choć jest świetny tutorial.

Poza tym to nie jest z założenia program zamiast CCleanera.

Mnogość ustawień, długość analizy i zapewne skuteczność no ale tego nie sprawdzę już :-).

Bo zainstalowałem drugi z wymienionych - Privacy Eraser.

No i jest świetnie. Program niego mi nie wywalił, ustawienia na starcie programu są bezpieczne, chcesz włączyć czyszczenie rejestru (jak bardzo musisz) to proszę bardzo. Ważne aby wejść w te ustawienia przed uruchomieniem skanowania. Do wyboru również tam język polski. No jestem pod wrażeniem. Co prawda dopiero 3 dni testuje.

Myślę, że zastąpi już na stałe CCleanera. Nie jest tak bardzo szybki ale nie o to idzie. Wykonuje swoje zadania rzetelnie.

Czyści przeglądarki, system (ale nie wszystko co popadnie, Enter, Enter .... a potem popatrz coś narobił)

Napisałem do producenta maila z podziękowaniem za świetny program, bo uważam, że Im się to należy.

Może działać w tle, nie obciąża zasobów komputera. Działam na ustawieniach domyślnych, nieco zmodyfikowanych,

które zawsze można zmienić a przekonuje mnie też to, że domyślne są tak bezpieczne dla użytkownika. Jednym słowem - polecam program.