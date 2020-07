Pobierz program

Pro Cycling Manager 2020 jest nową odsłoną serii, w której pokierujemy drużyną kolarską uczestniczącą w międzynarodowym wyścigu Tour de France.

Byle do zwycięstwa!

W grze wcielamy się w menadżera profesjonalnego zespołu kolarskiego, którego nadrzędnym zadaniem będzie doprowadzenie swojej drużyny na wyżyny rankingowe, a co za tym idzie zwycięstwa w tym jakże szczytnym wyścigu. Cała zabawa polega na odpowiednim rozplanowaniu treningów dla zawodników, werbowania nowych talentów i odsiewaniu ledwo zapowiadających się kolaży od prawdziwych gwiazd. Do naszych zadań należeć będzie odpowiednie podejście do reklamy, pozyskiwanie funduszy na treningi, ale również dbanie o kondycję psychiczną naszych podopiecznych.

Tytuł cechuje wysoki poziom realizmu. Twórcy postarali się, by należycie odwzorować światowe drużyny i umieścić je w jak najbardziej naturalny sposób w swojej grze. Wiele ze światowych sław możemy więc spotkać na wyścigu. Naszym pobocznym zadaniem będzie również odpowiednie przygotowanie do trasy, gdzie będziemy zmuszeni obliczyć długość tras, odpowiednie nachylenie podczas jazdy czy siłę wiatru by odpowiedni doping kibiców, nie przyćmił sił naszej drużyny.

Wysoki poziom

Nie jest to jednak produkcja dla każdego. Grę charakteryzuje wysoki poziom trudności, dodatkowo zawyżony przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, która nie grzeszy umiejętnościami i podejmowaniem istotnych w grze decyzji.

Przygodę z kolarstwem możemy rozegrać samodzielnie wcielając się w konkretnego zawodnika, lub spróbować swoich sił w rozgrywce wieloosobowej wraz z piętnastoma użytkownikami jednocześnie.

Kluczowe cechy gry: