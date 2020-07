Pobierz program

Pro Gamer Manager to gra, w której można stworzyć swojego własnego gracza i wynieść go na szczyt kariery E-sportowej. Aby pomóc swojej postaci w osiągnięciu marzeń, gracz będzie musiał podejmować wiele decyzji, często dokonywać trudnych wyborów i tak poprowadzić jej poczynaniami, aby potknięć na drodze kariery było jak najmniej.

Tworzenie postaci i rozgrywka

Na początku tej strategicznej przygody gracz ma wybór między dwoma trybami – kariery lub managera. W pierwszym z nich zarządzamy tylko jednym bohaterem, w drugim zaś pod skrzydła gracza trafi cały team gamerów i to ich sukcesem przyjdzie mu się zająć.

Po wybraniu trybu kariery można wybrać losową postać lub stworzyć własną. Na początek wybrać trzeba narodowość postaci, jej nick, nazwę drużyny, imię, nazwisko oraz wiek. Następnie przychodzi czas na wybór osobowości. Każda z nich ma swoje plusy i minusy, i tak na przykład perfekcjonista będzie podejmował świetne decyzje, ale za to będzie mieć słaby temperament.

W czasie, kiedy postać będzie podnosić swoje umiejętności, nie można zapomnieć o płaceniu czynszu. Jeśli nie uda się wystarczająco szybko i dobrze zacząć zarabiać, aby opłacić koszty mieszkania bohater będzie musiał iść do pracy, co niestety spowolni tempo rozwoju jego kariery.

Gdy zarządzanie ekonomią, zdrowiem i karierą zaowocuje wysokim miejscem w tabeli, bardzo prawdopodobne, że postacią zaczną interesować się poszukiwacze talentów i sponsorzy. Podpisanie kontraktu może okazać się wtedy wielką szansą na sukces w świecie E-sportu.

W trybie managera gracz będzie mógł pójść na całość i zająć się całym zespołem. Początkowo, tak jak w pierwszym z trybów, należy dokonać wyborów co do postaci. Następnie zdecydować, czy team będzie się skupiał na grze w FPS czy FOBA. Potem zostaje wybór jednego z kontraktów i można zacząć rekrutację do swojej drużyny.

