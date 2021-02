Procesory AMD Zen 4 zapewnią nawet 40-procentowy wzrost wydajności

Udostępnij:

Dopiero co na rynku pojawiła się trzecia generacja procesorów Zen, a w sieci już pojawiają się pierwsze przecieki dotyczące Zen 4. Oczekiwania odnośnie niej są duże, ponieważ chipy AMD będą produkowane w 5-nm litografii.

Oprócz tych informacji, ADM nie ujawniło żadnych szczegółów. Jednak w branży pojawiły się plotki, które sugerują ogromny skok IPC i ogólnej wydajności, w porównaniu do istniejących procesorów z rodziny Zen 3. Według informacji podawanych przez serwis Chips and Cheese, procesory serwerowe z nowej gamy zwanej Genoa, mogą okazać się wydajniejsze nawet o 40 procent w stosunku do AMD EPYC.

Autor mówi o wydajności modeli procesorów o identycznej liczbie rdzeni. Stąd wiadomo, że jeżeli wierzyć w te informacje, to są one faktycznie miarodajne. Według jego informacji, chipy z rodziny Zen 4 bez problemu osiągają stabilną częstotliwość 5 GHz na wszystkich rdzeniach oraz wzrost IPC o 25 proc.

Jeśli ufać autorom plotek, ogółem architektura Zen 4 od AMD ma być o wiele lepsza, ale nie wiadomo jak będzie wyglądać to cenowo. Źródła informują, że próbki inżynieryjne procesorów Genoa z taką samą liczbą rdzeni i prędkością wskazują na 29 proc. wzrostu wydajności w stosunku do procesorów Milan.

W źródle pojawiają się także informacje o nieznanej dotąd architekturze Zen 3+. Według zapowiedzi AMD, modele z serii Zen 4 mają trafić na rynek co najmniej w 2022 roku. Niewykluczone więc, że firma postanowi przez ten czas wydać bardziej usprawnione procesory z serii Zen 3. Jak podaje autor tekstu źródłowego, ich produkcja nadal będzie odbywać się w oparciu o litografię 7 nm, ale zmiany w architekturze procesorów mają sprawić, że zwiększy się ich wydajność. Mowa tu o niewielkich liczbach, bo zaledwie 4-7 procent.