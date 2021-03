Process Hacker 2.39.124

01.02.2011 13:59 • Recenzja do wersji 2.10

Process Hacker jest narzędziem dzięki któremu możemy zarządzać procesami oraz usługami uruchomionymi w systemach Windows 2000/XP/Vista/7. Jest to bardzo dobry program, oferujący wiele opcji, które na pewno przydadzą nam się przy zarządzaniu procesami oraz usługami. Zaletami Process Hackera są przede wszystkim przejrzysty interfejs graficzny, bogata funkcjonalność, oraz prostota w obsłudze.



Process Hacker pogrupowany jest na moduły, w których możemy wykonać poszczególne zadania. Bardzo dobra funkcją jaką mamy w Process Hacker jest możliwość wyszukania informacji o wybranym procesie bądź usłudze w Internecie, wystarczy kliknąć myszką na wybrany proces bądź usługę. Opcja ta na pewno przyda się niedoświadczonym użytkownikom, którzy nie znają wybranego procesu lub usługi, a pod presją uszkodzenia systemu boją się go usunąć.



Lista procesów prezentowana jest w postaci drzewa, i podziału na obiekty nadrzędne i podrzędne. Niektóre procesy są oznaczone różnymi kolorami, które informują o rodzaju procesu. Do dyspozycji mamy też narzędzia do zarządzania usługami, zmiany ich parametrów, i tworzenia nowych usług w postaci m.in. sterowników i różnego typu procesów. Istnieje też powiązanie usług z procesami, pozwalające szybko odnajdywać procesy odpowiedzialne za wskazane usługi. Za pomocą programu możemy przeglądać i zamykać wybrane połączenia sieciowe.



Mamy możliwość zaglądnięcia do trzech zakładek:

Processes – znajdują się tu wszystkie procesy aktualnie uruchomione w systemie.

Services – znajdują się tu wszystkie usługi systemowe

Network – znajduję się tu lista procesów, które aktualnie łączą się z Internetem



Program polecam zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników. Jest to bardzo dobra alternatywa dla Windowsowego menedżera zadań.