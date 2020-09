ProcessKO 5.05

Pobier​z program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

ProcessKO to niewielkie i niewymagające instalacji narzędzie do zarządzania uruchomionymi w systemie Windows procesami. Stanowi ono ciekawą alternatywę dla systemowego menedżera zadań, która daje możliwość łatwego i szybkiego "zabicia" wybranych procesów czy też wyłączenia niepotrzebnych aplikacji.

Program na tle wspomnianego rozwiązania wbudowanego w systemach Windows charakteryzuje się łatwiejszą dostępnością, większą czytelnością działających na komputerze komponentów oraz możliwością definiowania przez użytkownika listy ulubionych procesów. Z jego pomocą sprawnie wyłączymy wszystkie składniki, nawet te, które normalnie wymagałyby w systemie praw administratora.

ProcessKO wyposażony został w dwa tryby pracy - Instany K.O. do natychmiastowego zabijania wybranych procesów oraz KOTimer, umożliwiający zamykanie działających aplikacji zgodnie z utworzonym wcześniej harmonogramem. Inne funkcje narzędzia to m.in. wygodne zamykanie aktualnie aktywnego programu i łatwy dostęp do opcji wyłączania, restartu, hibernacji czy wylogowania użytkownika z systemu.