Produkcja PlayStation 4 dobiega końca? Kolejne modele wycofywane

PlayStation 4 może zniknąć z rynku szybciej niż pierwotnie zakładano, wynika z raportu VGC. Kolejne modele są wyprzedawane, a sprzedawcy nie spodziewają się już dostaw.

Jeden z japońskich sklepów ogłosił właśnie, że zapasy magazynowe aż pięciu modeli PlayStation 4 nie zostaną uzupełnione. W tym znajduje się wersja prawdopodobnie najpopularniejsza, a więc czarne PS4 Slim z dyskiem 1 TB. Oprócz tego z półek zniknie analogiczny model 2 TB i komplet wariantów w kolorze białym, z PS4 Pro na czele.

Wcześniej, w grudniu ub.r., wszystkie odmiany PlayStation 4 Pro wycofał z oferty oficjalny sklep w Stanach Zjednoczonych, PlayStation Direct.

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

・PS4 500GB Glacier White

・PS4 1TB Jet Black

・PS4 1TB Glacier White

・PS4 2TB Jet Black

・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX