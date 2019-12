ProgDVB 7.31.0

14.07.2018 18:34 • Recenzja do wersji 7.24.2

Bardzo kiepska aplikacja. Próbowałem go użyć do odbioru DVB-T pod Windows 10. Po skonfigurowaniu programu i urządzenia daję skanowanie, czas odpowiedzi programu to jakieś 30 minut, ok daję "skanowanie" i czekam... po 240 minutach aplikacja nadal wisi.. Próbuję ją wyłączyć z menadżera (bo oczywiście nie odpowiada) - menadżer jej zamknąć nie może. Ok, więc restart komputera. Daję szansę ponownie, tylko teraz trochę chciałem ułatwić aplikacji robotę, więc wybrałem wybrałem ręcznie kanał i daję skanuj - mija 45 minut i sygnał 0% - dziwne, bo nadajnik widzę z okna i sygnał jest zawsze na poziomie 100% nawet na kawałku drutu. Może zbieg okoliczności (np. wyłączyli nadajnik) sprawdzam na TV ... i 100% sygnału. Strata czasu i nerwów - program zwyczajnie nie działa. Polecam każdy inny program: Blaze, DVB Dream etc.