Project CARS to niezwykle realistyczny symulator wyścigów samochodowych. Nie można jednak oczekiwać braku profesjonalizmu, skoro producentem jest Slightly Mad Studios, czyli twórcy takich gier jak Need for Speed czy Test Drive: Ferrari Racing Legends. Produkcja ta, przez wiele swoich cech, zostawia konkurencję daleko w tyle.