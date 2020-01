Promocja 100x100 w x-kom. Czekają rabaty do 82 procent

Udostępnij:

Postanowienia noworoczne czasem łatwiej zrealizować, gdy dysponuje się odpowiednim sprzętem. W tym tygodniu w x-kom kupicie z rabatem produkty, które z założenia mają pomagać w realizacji takich postanowień. Przy okazji można także skorzystać z kultowej już promocji 100x100, która objęła wiele przydających się na co dzień akcesoriów.

Noworoczne postanowienia z x-kom

Bez względu na to, co postanowiliście w sylwestrową noc, w tej promocji znajdziecie wszystko, co może Wam w tym pomóc – od akcesoriów wearables, po zaawansowane maszyny komputerowe. Wszystko oczywiście z atrakcyjną zniżką. W ofercie znajdziecie między innymi:

Suunto 9 G1 1699 zł 1199 zł Sprawdź w x-kom Smartzegarek z ekranem 320×320 pikseli z wbudowanym przyspieszeniomierzem, kompasem i pulsometrem. Wyświetla powiadomienia ze smartfona i pozwala śledzić postępy w sporcie, m.in. bieganiu czy jeździe na rowerze.

Acer Predator XN253QPBMIPRZX 1899 zł 1499 zł Sprawdź w x-kom Monitor dla graczy oferujący przekątną 24,5 cala, rozdzielczość FullHD i odświeżanie 144 Hz. Urządzenie obsługuje G-Sync, ma czas reakcji na poziomie 1 ms i wbudowany filtr światła niebieskiego.

Lenovo IdeaPad L340-17 3399 zł 2999 zł Sprawdź w x-kom Laptop z procesorem Intel Core i5-9300H, 8 GB pamięci operacyjnej, dyskiem 256 GB oraz układem graficznym GeForce GTX 1650 z 4 GB własnej pamięci. Ekran ma przekątną 17,3 cala.

MSI GL65 3999 zł 3499 zł Sprawdź w x-kom Laptop stworzony z myślą o graczach, wyposażony w procesor Core i7-9750H, 8 GB RAM-u, grafikę GeForce GTX 1650 i dysk o pojemności 512 GB. Komputer ma aluminiową obudowę i podświetlaną na czerwono klawiaturę.

Samsung Galaxy Watch Active 2 1799 zł 1549 zł Sprawdź w x-kom Smartwatch z wieloma czujnikami, w tym barometrem, żyroskkopem i możliwością wykonywania EKG. Jest odporny na wstrząsy i wodoszczelny zgodnie z normą 5 ATM. Akumulator pozwala na 58 godzin ciągłego używania.

HP Neverstop 1000w 1009 zł 799 zł Sprawdź w x-kom Laserowa, monochromatyczna drukarka oferująca szybkość druku do 21 stron na minutę. Poza USB można ją podłączyć przez Wi-Fi, obsługuje także Apple AirPrint. Przewidywane obciążenie to 20 tys. stron miesięcznie.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać ze zniżek, wybrane produkty należy dodać do koszyka, a na etapie składania zamówienia – aktywować kod rabatowy postanowienia. Oferta jest ważna od 10 do 19 stycznia 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Pełną ofertę związaną z noworocznymi postanowieniami można znaleźć na stronie promocji w x-kom.

100 akcesoriów do 82 procent taniej

W x-kom dostępna jest także znana i kultowa już promocja 100x100. W jej ramach przygotowano rabaty na 100 produktów, a każdy dostępny jest w liczbie 100 sztuk. Gama produktów jest bardzo szeroka, a największy rabat w ramach akcji 100x100 wynosi aż 82 procent. Oto kilka z propozycji ze sklepu:

Kingston 128GB microSDXC 119 zł 69 zł Sprawdź w x-kom Karta pamięci o pojemności 128 GB i klasie prędkości V30A1. Maksymalna prędkość odczytu wynosi 100 MB/s. Minimalna szybkość zapisu jest wystarczająca, by rejestrować filmy w 4K.

Silver Monkey SMG-550 699 zł 599 zł Sprawdź w x-kom Fotel dla graczy, którego udźwig to 150 kilogramów. Wysokość siedziska można regulować w zakresie 420-490 milimetrów. Wykonany jest z tkaniny, a oparcie można odchylać do 130 stopni.

HyperX Cloud Core 249 zł 169 zł Sprawdź w x-kom Słuchawki z mikrofonem o charakterystyce kardioidalnej. Można go odłączyć, aby nie przeszkadzał, kiedy nie jest potrzebny. Nausznice są obszyte ekologiczną skórą. W zestawie znajduje się przejściówka ze złącza minijack 3,5 mm na 2 x 3,5 milimetra.

Dell Essential Briefcase 15 79 zł 39 zł Sprawdź w x-kom Prosta torba na notebooka z ekranem o przekątnej do 15,6 cala. Ma pasek na ramię, wzmacnianą rączkę i przegrodę z pianki. Torba jest odporna na deszcz.

Garmin Dash Cam 56 549 zł 489 zł Sprawdź w x-kom Wideorejestrator samochodowy obsługujący rozdzielczość 1440p. Kąt widzenia obiektywu to 140°. Ma wbudowane Wi-Fi oraz Bluetooth, a 2-calowy ekranik pozwala wygodnie przeglądać zarejestrowany materiał.

Huawei FreeBuds Lite 369 zł 259 zł Sprawdź w x-kom Bezprzewodowe słuchawki z etui ładującym. Same słuchawki pozwalają na maksymalnie 3 godziny słuchania na jednym ładowaniu, zaś z wykorzystaniem etui, czas ten można wydłużyć do 12 godzin. Do połączenia wykorzystywany jest Bluetooth 4.2.

Zasady promocji 100x100

Aby skorzystać ze zniżek, wybrane produkty należy dodać do koszyka, a podczas składania zamówienia posłużyć się kodem rabatowym 100x100. Oferta jest ważna od 13 do 19 stycznia 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie oferty w ramach promocji 100x100 można znaleźć na stronie promocji w x-kom.

W x-kom trwa także promocja 4Designers

Do 14 stycznia 2020 roku w x-kom trwa również promocja dla kreatywnych – 4 Designers. Można w niej znaleźć sprzęty, które zachwycają nie tylko swoim działaniem, ale i konstrukcją oraz unikatowym wzornictwem. Aby z niej skorzystać, wybrany sprzęt z oferty wystarczy dodać do koszyka, a później posłużyć się kodem rabatowym 4designers. Pula produktów w promocji jest ograniczona.

Pełną ofertę produktów w ramach 4Designers można znaleźć na stronie promocji w x-kom.