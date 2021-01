Promocja 100x100 w x-komie – produkty tańsze nawet o 50%

Z mikrofonem Thronmax One Pro Twój głos podczas nagrań, rozmów i streamowania będzie brzmiał głośno, czysto i naturalnie. Jest to zasługą, między innymi, technologii Vertigain, która pomaga zwiększyć jakość i czystość nagrań nawet o 10%, w porównaniu do innych mikrofonów USB. Kiedy fale głosowe przesuwają się w pionowym kierunku docierają do 3 kondensatorów, nie będąc wcześniej rozproszonymi przez siateczkę na mikrofonie. Model Mdrill One Pro wyróżnia się częstotliwością próbkowania na poziomie 96 kHz i przepływnością bitową 24 bit.