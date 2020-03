Promocja muzyczna i rabaty dla aktywnych. W x-kom czekają zniżki do 74 procent

Udostępnij:

W najbliższych dniach w x-kom będzie można skorzystać z dwóch ciekawych promocji. Pierwsza z nich ucieszy wielbicieli sportu – to okazja, by kupić produkty, które przydadzą się podczas różnego rodzaju aktywności fizycznej. Druga to promocja muzyczna, a w niej słuchawki, głośniki i wiele więcej. Poniżej szczegóły obydwu akcji.

Zadbaj o dobrą kondycję z x-kom

Dla tych, którzy porzucili swoje postanowienia noworoczne już dawno temu, wiosna jest ostatnim dzwonkiem, aby dopracować swoją formę przed latem. W ramach promocji "Trenuj z technologią", x-kom przygotował akcesoria przeznaczone dla aktywnych. Można tu znaleźć między innymi zegarki sportowe oraz nawigacje rowerowe. Oto przykładowe promocje:

Garmin Fenix 6S 2279 zł 1849 zł Sprawdź w x-kom Smartwatch wyposażony między innymi w GPS, kompas, pulsometr, termometr i wysokościomierz. Umożliwia śledzenie postępów w wielu sportach i zapisywanie wyników do dalszej analizy. Kobietom spodoba się wbudowana opcja śledzenia cyklu menstruacyjnego.

Jabra Elite Active 65t 599 zł 449 zł Sprawdź w x-kom Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem. Naładowane do pełna (co zajmuje 2 godziny) pozwalają na słuchanie muzyki do 5 godzin.

ADATA Power Bank P5000 39 zł 25 zł Sprawdź w x-kom Powerbank o pojemności 5000 mAh wyposażony w standardowe wyjście USB Typu A. Maksymalny prąd wyjściowy to 1 A.

Huawei Smart Scale AH100 149 zł 99 zł Sprawdź w x-kom Waga elektroniczna wytrzymująca obciążenie do 150 kilogramów. Poza wagą mierzy między innymi procentową zawartość tłuszczu w organizmie, masę mięśniową czy masę kości. Wyniki można odczytywać w aplikacji mobilnej.

Jak skorzystać z promocji?

Aby kupić produkty w niższych cenach, należy dodać je do koszyka, a na etapie składania zamówienia aktywować kod rabatowy fit-week. Oferta jest ważna od 11 do 17 marca 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Pełna oferta promocji Trenuj z technologią jest dostępna na stronie promocji w x-kom.

Promocja muzyczna w x-kom

Aby dodatkowo uprzyjemnić sobie trening, warto posłuchać motywującej muzyki. W innej promocji w x-kom można znaleźć między innymi słuchawki bezprzewodowe, które idealnie sprawdzą się np. podczas wieczornego joggingu.

Oto przykładowe produkty objęte promocją muzyczną:

SoundMagic ES20BT 149 zł 49 zł Sprawdź w x-kom Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem i pilotem "na przewodzie", który pozwala regulować głośność i nie tylko. W pełni naładowane działają do 6 godzin.

Xblitz Loud 119 zł 49 zł Sprawdź w x-kom Głośnik bezprzewodowy o mocy 10 W, który na jednym ładowanie pozwala słuchać muzyki do 3 godzin. Posiada wbudowane radio FM i mikrofon, przez co można go wykorzystywać jak zestaw głośnomówiący.

SoundCore Icon 199 zł 99 zł Sprawdź w x-kom Przenośny głośnik bezprzewodowy, który na jednym ładowaniu działa do 12 godzin. Pozwala wygodnie słuchać muzyki bez słuchawek, na przykład podczas uprawiania sportu.

Bluedio T4S Turbine 199 zł 99 zł Sprawdź w x-kom Bezprzewodowe, nauszne słuchawki, które naładowane mogą działać do 16 godzin. W zestawie znajduje się etui podróżne.

Nillkin Traveler W2 249 zł 179 zł Sprawdź w x-kom Głośnik bezprzewodowy o mocy 40 W, który może działać do 9 godzin na jednym ładowaniu. Urządzenie jest odporne na wstrząsy pył i wodę zgodnie z normą IPX7.

Jak skorzystać z promocji?

Aby kupić produkty w niższych cenach, należy dodać je do koszyka, a na etapie składania zamówienia posłużyć się kodem rabatowym muzyka. Oferta jest ważna od 9 do 15 marca 2020 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie produkty w obniżonych cenach można znaleźć na stronie promocji w x-kom.