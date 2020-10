Pobi​erz program

Proxifier wprowadza możliwość korzystania z serwerów proxy (SOCKS lub HTTPS) w aplikacjach sieciowych, które domyślnie pozbawione są takiej funkcjonalności.

W związku z powyższym aplikacja Proxifier została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy chcą zyskać dostęp do wszystkich stron internetowych, nawet tych zablokowanych z rozmaitych względów w ich lokalizacji geograficznej. Chcąc jednak zrobić użytek z opisywanego narzędzia trzeba mieć na uwadze fakt, że wymaga ono utworzenia listy proxy (aplikacja nie jest w stanie jej pobrać z internetu, więc rozwiązanie tego problemu leży po stronie użytkownika programu).

Proxifier charakteryzuje się prostym i czytelnym interfejsem wyposażonym w sporą liczbę opcji, które są poukładane w taki sposób, by były dostępne na wyciągnięcie ręki. Sama konfiguracja narzędzia także nie należy do skomplikowanych – wystarczy poświęcić chwilę, by skonfigurować serwery proxy i rozpocząć korzystanie z programu.