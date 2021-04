Przerwa techniczna w InPost. W święta nie zamówisz dostawy do Paczkomatu

Udostępnij:

W piątek doszło do awarii systemów firmy InPost. Przez kilka godzin klienci zgłaszali problemy z odbiorem przesyłek z Paczkomatów oraz śledzeniem. Na niedzielę zapowiedziano większe utrudnienia.

Na stronie firmy kurierskiej InPost pojawiła się informacja o "chwilowych pracach serwisowych". Potrwają od godziny 17:00 w niedzielę 4 kwietnia do 2:00 w poniedziałek 5 kwietnia. Przez ten czas odbiór przesyłek z Paczkomatów będzie bezproblemowy. Zarówno przy pomocy kodu QR jak i kodu odbioru.

Aplikacja InPost będzie działać w trybie offline. To znaczy, że użytkownicy nie zostaną wylogowani i będą mogli otworzyć wszystkie otrzymane wcześniej kody odbioru. Nowe przesyłki się nie pojawią, ponieważ w weekend kurierzy nie pracują. Nie będzie więc żadnych problemów z odbiorem paczek, ale o nadawaniu można zapomnieć.

Pojawią się jednak inne utrudnienia. Jeśli planujecie robić zakupy w sieci z dostawą do paczkomatu, to lepiej zróbcie to wcześniej, albo poczekajcie do poniedziałku. InPost zapowiada, że podczas przerwy technicznej nie będzie możliwości wyboru opcji dostawy do Paczkomatu w sklepach internetowych, ani umieszczenia paczek w Paczkomacie.

Dodatkowo InPost informuje że od godziny 17:00 w niedzielę 4 kwietnia do 2:00 w poniedziałek 5 kwietnia: