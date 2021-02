Przesyłki OLX: portal ostrzega przed oszustwami przy kupnie

Udostępnij:

Zarówno kupowanie, jak i sprzedawanie przedmiotów na OLX obarczone jest sporą dozą ryzyka. Na oszustów można natknąć się na każdym kroku, o czym wielokrotnie przestrzegaliśmy. Teraz o wyłudzeniach ostrzega sam portal OLX, a dotyczą one niedawno wprowadzonej usługi "Przesyłki OLX".

Przesyłki OLX pozwalają na zakup przedmiotu na portalu OLX niczym w sklepie internetowym - z bezpieczną płatnością, możliwością śledzenia przesyłki, a także ochroną transakcji ze strony serwisu.

Skorzystanie z funkcji "Przesyłki OLX" wymaga kliknięcia na pole "Kup z przesyłką" na stronie z aukcją danego przedmiotu. Umieszczenie tego pola zależy od sprzedającego, który musi wtedy umożliwić zakup z dostawą. Cały proces odbywa się na stronie OLX. Po zapłaceniu za przesyłkę za pomocą portalu, Sprzedający otrzymuje pieniądze na swój rachunek. Nie trzeba już za nic dodatkowo dopłacać, ani korzystać z innych linków.

Niestety oszuści często próbują wysyłać fałszywe linki, które prowadzą nas do spreparowanych stron, udających OLX, na których mogą prosić o dane karty płatniczej/kredytowej i kod CVV/CVC z niej pochodzący lub dane do banku. To czerwone światełko ostrzegawcze, że coś jest tutaj nie tak i mamy do czynienia z tzw. phishingiem.

Jedyną stroną do której przekierowuje OLX to błyskawiczne płatności DotPay (ssl.dotpay.pl) - platformy do dokonywania wpłat za produkty w sposób bezpieczny.

W najnowszym komunikacie, OLX apeluje do kupujących i sprzedających, by zwracać uwagę, czy strony po których się poruszają i chcą dokonywać transakcji są poprawne - tj. zaczynające się od adresów marketplace.olx.pl, delivery.olx.pl i przesylki.olx.pl. Jeśli nie - mamy do czynienia z oszustwem.