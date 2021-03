Przydatne triki w Google Chrome, o których nie miałeś pojęcia

Udostępnij:

Google Chrome to jedna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych na świecie. Ma swoich miłośników i przeciwników. Pierwsi kochają ją za wszechstronność, drudzy nienawidzą za pamięciożerność. Jest jednak kilka sztuczek, które mogą przekonać marudy.

Tryb Gościa

Jeśli korzystasz z czyjegoś komputera lub miejsca, które potencjalnie może być kontrolowane, a nie chcesz, by historia Twojego przeglądania się zapisywała, aczkolwiek zależy ci na komforcie, wybierz tryb Gościa. Wystarczy, że klikniesz ikonkę awatara w górnym prawym rogu przeglądarki i wybierzesz odpowiednią opcję.

Szybką alternatywą jest tryb Incognito, który można aktywować skrótem klawiszowym Shift + Control (Command) + N.

Grupowanie otwartych kart

Jedną z najnowszych opcji w Chrome jest grupowanie kart. By to zrobić, kliknij prawym przyciskiem na dowolnej karcie i wybierz opcję "Dodaj kartę do nowej grupy". Przy kolejnej karcie możesz wybrać już istniejącą grupę lub stworzyć nową.

Chrome umożliwia nadawanie nazw grupom kart oraz kolorów, by lepiej się orientować.

Zacznij tam, gdzie skończyłeś

Denerwuje cię otwieranie za każdym razem tych samych stron przeglądarki po włączeniu? Jest na to łatwy sposób. Wystarczy w ustawieniach Chrome’a wejść w menu "Po uruchomieniu" i zaznaczyć opcję "Kontynuuj tak, gdzie skończyłem".

Wykryj niebezpieczne oprogramowanie

Wiedziałeś o tym, że Chrome na wbudowany system do wykrywania złośliwego oprogramowania? Jeśli twoja przeglądarka znacząco zwolniła albo otwiera ci się mnóstwo reklam, mogłeś paść ofiarą maware’u. Po to, by się go pozbyć, przyda się wyczyścić przeglądarkę.

O ile w wersji przeglądarki na Linuxa, macOSa czy Chromebooka, ta opcja nie jest widoczna, to na komputerach z Windowsem wystarczy wejść w ustawienia zaawansowane i wybrać funkcję "Zresetuj i wyczyść". I po strachu.