Przyspiesz komputer w Tygodniu Komponentów w x-komie!

W życiu każdego pecetowca przychodzi moment, gdy jego maszyna przestaje być satysfakcjonująca. Nowe gry już nie idą, system odpala się pół godziny, a czasami nawet program do wysyłania maili potrafi się zaciąć. Na szczęście można łatwo rozbudować swoją machinę o lepsze komponenty, a pomóc w tym może świeża promocja w x-komie.

Materiał powstał we współpracy z x-kom

Zmodernizuj swój komputer z Tygodniem Komponentów

Dla tych, którzy chcą przyspieszyć działanie swojego peceta, x-kom przygotował specjalną ofertę na świetne, wydajne komponenty, w której rabaty na produkty objęte akcją sięgają nawet 27 procent. Promocja obejmuje karty graficzne, pamięci RAM, dyski SSD, a także systemy chłodzenia. W sumie znalazło się w niej ponad sto pozycji, poniżej prezentujemy kilka najciekawszych:

AMD Ryzen 5 3600 849 zł 749 zł Sprawdź w x-kom Procesor AMD Ryzen 5 3600 posiada 6 rdzeni i 12 wątków, a pamięć cache liczy 35 MB. Rdzenie taktowane są zegarami bazowymi 3,60 GHz, które wzrasta w trybie Turbo do 4,20 GHz i dostarcza jeszcze więcej mocy do pracy oraz rozrywki.

Gigabyte GeForce RTX 2080 Super WF OC 8GB GDDR6 3529 zł 3299 zł Sprawdź w x-kom Karta Gigabyte GeForce RTX 2080 Super WF OC, zbudowana w architekturze NVIDIA Turing, zapewnia niezrównaną stabilność rozgrywki dzięki układowi chłodzenia opartemu o trzy wentylatory. Ponadto, możesz skorzystać z nowatorskiej technologii śledzenia promieni w czasie rzeczywistym oraz wielu innych, usprawniających rozgrywkę funkcji.

Gigabyte Z390 GAMING X 659 zł 599 zł Sprawdź w x-kom Z procesorami Intel Core 8. i 9. generacji zyskasz wyjątkową wydajność na potrzeby gier. Wystarczy tylko, że umieścisz je w solidnej podstawie, jaką jest Gigabyte Z390 GAMING X. Ta bogata w funkcjonalności płyta główna pozwala na obsługę modułów RAM DDR4 o taktowaniu nawet 4000 MHz (O.C.), a także zbudowanie konfiguracji wielu kart graficznych AMD CrossFire.

HyperX 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Predator Black 459 zł 409 zł Sprawdź w x-kom Pamięć Predator DDR4 oferuje oszałamiające prędkości nawet do 3333 MHz, które w połączeniu z niskimi opóźnieniami na poziomie CL15–CL16 gwarantują uzyskanie ekstremalnej wydajności DDR4, wielozadaniowość bez opóźnień oraz wyraźnie szybszą pracę całego systemu.

Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 970 EVO 849 zł 749 zł Sprawdź w x-kom Model 970 EVO mieści 1 TB w kompaktowej obudowie M.2 (2280), co znacznie zwiększa pojemność i pozwala zaoszczędzić miejsce na inne podzespoły. Uzyskaj do 600 TBW z 5-letnią gwarancją, osiągając o 50 procent wyższy poziom niż poprzednia generacja.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 11.05.2020 do 17.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie Tygodnia Komponentów w x-komie.

Nie tylko komponenty, czyli Tydzień Peryferiów

Skoro już ulepszamy nasze maszyny, to czemu poprzestać tylko na komponentach? Kolejna promocja x-komu oferuje monitory, drukarki, projektory oraz inne, niezbędne do codziennej pracy sprzęty. W Tygodniu Peryferiów można zakupić wybrane urządzenia peryferyjne w atrakcyjnych cenach. Spośród szerokiej gamy produktów pokazujemy poniżej kilka wybranych sprzętów, które nas zainteresowały:

Monitor Acer XF250QCBMIIPRX 1079 zł 949 zł Sprawdź w x-kom Zdominuj pole walki z monitorem dla graczy Acer XF250QCBMIIPRX. Błyskawiczny czas reakcji matrycy da Ci dodatkowe ułamki sekundy w szybkich starciach, a płynność obrazu przełoży się na zwiększoną precyzję celowania, dzięki czemu zyskasz dodatkową przewagę nad przeciwnikiem.

Ekran projekcyjny Acer 100' - E100-W01MW 649 zł 449 zł Sprawdź w x-kom Acer E100-W01MW to elektryczny ekran projekcyjny o przekątnej 100'' (16:10), który zapewnia łatwe i wygodne wyświetlanie prezentacji lub innych materiałów multimedialnych z projektora. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem odbicia światła oraz posiada zwiększony kontrast dzięki czarnemu obramowaniu. Duża powierzchnia projekcyjna pozwala na wyraźne wyświetlanie prezentacji wszelkiego rodzaju.

Projektor BenQ TW535 DLP 1929 zł 1579 zł Sprawdź w x-kom Dzięki wysokiej jasności 3600 ANSI Lumenów projektor TW535 zapewnia oglądanie filmów, seriali telewizyjnych i gier wideo w stosunkowo jasnym otoczeniu lub nawet przy włączonych światłach.

Monitor iiyama XUB2493HS-B1 699 zł 599 zł Sprawdź w x-kom Uniwersalne zastosowanie i energooszczędność sprawiają, że monitor iiyama XUB2493HS-B1 to doskonały wybór dla osób spędzających wiele godzin przed ekranem. Wysoką rozdzielczość docenią miłośnicy filmów i seriali, natomiast duża przestrzeń robocza przypadnie do gustu osobom pracującym z danymi.

Inteligentna kamera Imou RANGER HD LED IR (dzień/noc) obrotowa 179 zł 155 zł Sprawdź w x-kom Imou Ranger daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości HD 720p. Z obrotem w poziomie 0°~355° i -5°~90° w pionie każdy kąt Twojego domu jest w zasięgu wzroku. Detekcja ruchu w czasie rzeczywistym oraz natychmiastowe powiadomienie sprawią, że nie będziesz martwić się tym, że nie wiesz, co dzieje się w Twoim domu.

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M130fn 699 zł 599 zł Sprawdź w x-kom Urządzenie drukuje z prędkością do 22 stron na minutę, a pierwsza strona jest juz gotowa po zaledwie 7 sekundach. Technologia HP Auto-On/Auto-Off zapewni pełną kontrolę nad drukowaniem oraz oszczędnością energii. Korzystaj z pakietu najważniejszych funkcji, aby łatwo zarządzać tą niezwykle oszczędną drukarką.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji należy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy peryferia i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 6.05.2020 do 12.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie peryferia w promocyjnych cenach można znaleźć na stronie akcji w x-komie.

