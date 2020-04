Pobierz program

Psi Patrol: Rusza do akcji! to zręcznościowa gra przygodowa na licencji serialu animowanego Psi patrol znanego głównie młodszym widzom. Podczas rozgrywki wcielamy się oczywiście w bohaterów znanych z małego ekranu.

Współpracuj z ulubionymi postaciami!

Na potrzeby gry Psi Patrol: Rusza do akcji! opracowano kampanię fabularną składającą się z 16 unikatowych poziomów. Kierujemy poczynaniami Rydera oraz pozostałymi, niezwykle uroczymi pieskami, wśród których nie mogło zabraknąć Everesta i Trackera. Wspólnie z nimi przeprowadzamy różnego rodzaju misje ratunkowe umiejscowione w ośmiu różnych lokacjach w Zatoce Przygód.

Jak grać, żeby wygrać?

Psi Patrol: Rusza do akcji! oddaje do dyspozycji zwierzęta różniące się od siebie nie tylko wyglądem, ale i zdolnościami. Umiejętne wykorzystywanie talentów poszczególnych czworonogów stanowi klucz do sukcesu. Co ciekawe, w każdej misji kierujemy dwoma pieskami, które łączą siły, by wykonywać powierzone nam zadania. Gra nie zawiera jednak trybu kooperacji.

Prawie jak w serialu!

Oprawa wizualna gry Psi Patrol: Rusza do akcji! stylem wykonania przypomina oczywiście wspomniany serial animowany. W trakcie zabawy odwiedzamy farmę Farmerki Yumi, górę Jake’a, pustynny kanion, a nawet opuszczamy ląd, by pływać po wodach Zatoki Przygód.

Najważniejsze cechy:

gra na licencji popularnego serialu telewizyjnego

różnorodne misje

proste zasady rozgrywki

idealna dla młodszych graczy

dwa pieski w każdym z etapów

Minimalne wymagania sprzętowe gry Psi Patrol: Rusza do akcji!: