Puffin Browser to szybka przeglądarka internetowa na Windowsa, która kompresuje strony przed załadowaniem, znacznie przyspieszając ładowanie witryn. Program osiąga takie wyniki dzięki częściowemu przekazywaniu obliczeń do chmury (połączenie z nią jest szyfrowane).

Takie podejście sprawia, że rozmiar stron jest zmniejszany, a to pozwala ładować je nawet kilkukrotnie szybciej, niż inne popularne przeglądarki, takie jak Microsoft Edge, Chrome czy Firefox. Puffin Browser działa w oparciu o silnik Blink. W przeglądarce postawiono również na bezpieczeństwo i prywatność. Choć w programie znajdziemy typowy tryb incognito, to również klasyczny tryb przeglądania Sieci wystarcza, by skutecznie zacierać po sobie ślady aktywności.

Najprawdopodobniej dlatego, że w chwili obecnej mamy do czynienia jedynie z wersją rozwojową programu, nie znajdziemy w nim zbyt wielu ustawień. Możliwa jest zmiana lokalizacji zapisywania plików, ustawienie domyślnej wyszukiwarki oraz wyłączenie blokowania wyskakujących okienek i zapisywania haseł.

Można również dodawać zakładki i przeglądać historię. Po uruchomieniu Puffin może przywrócić ostatnią sesję, co pozwoli na kontynuowanie porzuconej wcześniej pracy (jest to domyślne ustawienie) lub otworzyć widok nowej karty. Ten jest czytelny i przedstawia wygodne w użyciu skróty do wybranych zakładek, co może przyspieszyć wyświetlanie najczęściej odwiedzanych witryn.