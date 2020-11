Pulsar Chronograph Solar PZ5109X1: Jak działa mechanizm solarny?

Udostępnij:

W dobie pojawiających się jak grzyby po deszczu smartwatchy, inteligentnych opasek i innych gadżetów na nadgarstek, które z zegarkami mają już niewiele wspólnego, przestaliśmy doceniać prawdziwe czasomierze. A przecież one też nierzadko skrywają ciekawe rozwiązania. Przykładem może być testowane przeze mnie Pulsar PZ5109X1 z mechanizmem solarnym. Postanowiłem sprawdzić, czym w ogóle jest mechanizm solarny i jak działa.

Bliższe spotkanie z Pulsar PZ5109X1

Zazwyczaj staram się do testów wybierać modele naszpikowane elektroniką, choć niekoniecznie tym epatujące. Już testowałem kilka modeli, które na pierwszy rzut oka wyglądały jak tradycyjne zegarki, ale miały wbudowany moduł Bluetooth i inne gadżety. Ty razem jednak postanowiłem sięgnąć do korzeni i sprawdzić coś, co jest na rynku już od jakiegoś czasu, a więc zegarek z mechanizmem kwarcowym, ale zasilanym energią słoneczną. Nie jest to nowatorskie rozwiązanie, ale ciągle rozwijane i udoskonalane.

Poszukiwania odpowiedniego modelu chwilę trwały, ale udało mi się wypożyczyć do testu na kilka tygodni model Pulsar Chronograph Solar PZ5109X1. Skusił mnie nie tylko klasyczny wygląd chronografu, ale i krótka historia powstania modelu. Otóż zegarek ten należy do kolekcji Accelerator, która jest mocno inspirowana motosportem. Każdy motoryzacyjny akcent działa na mnie jak magnes, więc wybór był oczywisty.

W skrócie, jest to elegancki zegarek z masywną kopertą o średnicy 45 mm, która została zestawiona ze skórzanym paskiem w kolorze brązu. Stal szlachetna użyta w tym modelu jest odporna na korozję, czarna tarcza z jasnymi dodatkami wygląda bardzo stylowo, natomiast zastosowane szkło mineralne powinno znieść codzienną eksploatację bez uszczerbku przez wiele lat. Wspomniany mechanizm kwarcowy, zasilany energią słoneczną, posiada funkcje chronografu i datownika. Wskazanie czasu w trybie 24h ułatwia orientację pory dnia. Wodoszczelność 100M pozwala na swobodne pływanie i nurkowanie bez akwalungu. Na uwagę zasługuje zaawansowany system stopera, który zlicza okrążenia, czasy etc. w wielu układach i opanowanie konfiguracji przycisków wymaga wprawy. Warto poćwiczyć z instrukcją.

Jak działa mechanizm solarny?

Testowany zegarek został wyposażony w mechanizm solarny, który czerpie energię ze światła i przetwarza ją na energię elektryczną. Zasada działania i budowy jest dość prosta. Pod tarczą zegarka producent umieszcza niewielkie panele słoneczne, które pobierają energię np. ze słońca (i nie tylko), a następnie przetwarzają ją na energię elektryczną niezbędną do zasilania zegarka. Energia ta trafia do tradycyjnego mechanizmu kwarcowego – zasila kryształ, który drga w odpowiedniej częstotliwości, by w końcu osiągnąć wartość 1Hz. W praktyce mechanizm solarny w zegarku daje ogromną dokładność, bez ryzyka opóźnień czy spieszenia się czasomierza. To brzmi prosto, ale coś się nie zgadza, prawda? Czym zasilany jest zegarek, gdy jest ciemno? Jak go ładować? To również nie jest skomplikowane.

Zegarek pobiera energię zawsze, gdy jest wystawiony na światło np. na promienie słoneczne. Energia jest wykorzystywana do zasilania mechanizmu, a jej nadmiar jest magazynowany we wbudowanej baterii, więc po zmroku lub gdy jest pochmurno, mechanizm zegarka czerpie energię właśnie z baterii. Niektóre mechanizmy solarne są w stanie odzyskiwać energię również ze światła sztucznego, choć oczywiście w mniejszym stopniu. Teoretycznie raz naładowany zegarek z mechanizmem solarnym może działać nieprzerwanie do 6 miesięcy, nawet w totalnych ciemnościach. Wystarczy regularnie kłaść zegarek w nasłonecznionym miejscu np. na parapecie, aby całkowicie zapomnieć o konieczności wymiany baterii. Warto pamiętać, że tarcza zegarka nie jest ograniczona kolorystycznie do czerni, choć teoretycznie to czerń przyciąga najwięcej promieni słonecznych. Ogniwa słoneczne znajdują się bezpośrednio pod tarczą, która przepuszcza światło bez względu na barwę.

Podsumowanie

Przy okazji testu modelu Pulsar Chronograph Solar PZ5109X1, który w oficjalnej dystrybucji kosztuje około 969 złotych, przyjrzałem się bliżej działaniu mechanizmu solarnemu, który okazuje się rozwiązaniem genialnym. Owszem, zegarki z tym rozwiązaniem są wyraźnie droższe od podobnych czasomierzy ze zwykłym zasilaniem bateryjnym, ale to świetna propozycja dla tych, którzy szukają zegarka na lata i są w stanie zainwestować nieco większą sumę pieniędzy.