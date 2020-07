Pobierz program

Punch Club to niezależna produkcja rosyjskiego studia Lazy Bear Games, wydana na PC w 2016 roku przez tinyBuild Games. W znanym wcześniej jako Video Hero Super Story (VHS Story) menadżerze bokserskim poznajemy losy głównego bohatera, który postanawia dołączyć do tytułowego Punch Club, aby poznać historię kryjącą się za śmiercią swojego ojca.

Menedżer walk z elementami RPG i symulatorem życia

Poznając bogatą fabułę gracz nie tylko może zdecydować jaki styl walki będzie rozwijać w czasie swojej przygody, ale również jaką drogą podąży jego bohater i jakie zakończenie otrzyma. Punch Club daje bowiem graczom możliwość podjęcia wielu decyzji mających wpływ na dalszy bieg historii, co sprawia, że grę można przejść na nowo w zupełnie inny sposób.

Dzięki rozbudowanemu drzewku umiejętności, przed bohaterem staje otworem Droga Tygrysa, Niedźwiedzia oraz Żółwia. Poza dbaniem o morderczy trening – pompki, bieganie, boksowanie – i trzymaniem diety, gracz ma również wpływ na życie codzienne bohatera, jego przyjaźnie, miłość oraz pracę, dzięki której ma środki na zakup potrzebnych sprzętów do ćwiczeń. Szata graficzna Punch Club została wykonana w stylu retro i zadbano o to, aby nie brakowało nawiązań do popkultury lat 80. i 90.

