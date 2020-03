Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Pure Farming 2018 to rodzimy symulator farmy, które stworzony został przez polskie studio deweloperskie Ice Flames jako debiutancki projekt. Gra wyróżnia się pod wieloma względami na tle konkurencji i dostępna jest w wersji na komputery oraz konsole PS4 i XBox One.

Zasada rozgrywki podobna do innych symulatorów

Decydując się na zabawę z Pure Farming 2018 głównym zadaniem będzie doglądanie własnego gospodarstwa. Podczas rozgrywki będziemy musieli rozwijać naszą farmę oraz zarabiać wirtualne pieniądze niezbędne np. podczas rozwoju. Zmierzyć przyjdzie się nam z hodowlą bydła, uprawą najróżniejszych gatunków roślin, a nawet wytwarzaniem energii elektrycznej. Co istotne, w zależności w jakiej części świata znajdowało się będzie nasze gospodarstwo to do dyspozycji będziemy mieli rośliny właśnie tam spotykane. Dostępne w grze regiony to Włochy, w Kolumbia, Japonia i w stan Montana w USA.

Rozwój postaci i licencjonowane maszyny

Pure Farming 2018 wzbogaca rozgrywkę o rozwój postaci. Co to oznacza? Wraz z kolejnymi godzinami spędzonymi na grze nasz gospodarz będzie mógł rozwijać się w wyznaczonym przez nas kierunku. Możliwe jest ulepszanie umiejętności wykonywania różnych czynności na gospodarce. Dzięki nim nasze plony będą dorodniejsze, a ich zbiór przebiegał będzie szybciej.

Prace na gospodarstwie wspomagać będzie wiele najróżniejszych maszyn. Twórcy zdecydowali się na wprowadzenie do gry licencjonowanych maszyn takich producentów jak Zetor, Landini, McCormick, Gregoire, DAF, Mitsubishi i wielu innych. Poza identycznym wyglądem pojazdy posiadają odwzorowane prawdziwe ich atrybuty jak np. waga, sposób prowadzenia itp.

Aż 3 tryby rozgrywki

Opisywana gra dysponuje 3 różniącymi się od siebie trybami zabawy. Do dyspozycji użytkownika oddano dający dowolność w rozgrywce Tryb swobodny, opcje Moja pierwsza farma stanowiący pewnego rodzaju samouczek gospodarzenia, a także najciekawszy, ale i najtrudniejszy tryb Wyzwania, pozwalający zmierzyć się z różnymi scenariuszami, jakie spotkać mogą farmera.

Wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10, 8, 7 (edycja 64-bit)

Procesor: Intel Core i5 2,3 GHz

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: Geforce 560 GTX 2 GB lub nowsza

DirectX: wersja 11

Miejsce na dysku: 5 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX

Kluczowe cechy gry: