Po​bierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

PureSync to bezpłatne narzędzie do synchronizacji danych i tworzenia kopii zapasowych plików oraz katalogów.

Aplikacja charakteryzuje się czytelnym interfejsem użytkownika i wygodnymi w obsłudze narzędziami do wykonywania różnych zadań w tym samym czasie.Podczas tworzenia kopii zapasowej PureSync obsługuje większe pliki niż 4GB, a także synchronizuje dane przez serwery FTP. Dodatkowo umożliwia kopiowanie danych z zamkniętych plików.

Przy użyciu programu stworzymy kopię zapasową danych i bez większych problemów przywrócimy ją po niespodziewanej awarii dysku twardego lub całego komputera. Korzystając z tego oprogramowania zabezpieczymy również wszystkie nasze prywatne dane przed kradzieżą lub infekcją groźnego wirusa. Oprócz tego aplikacja posiada specjalne funkcje oferujące możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji danych.

PureSync umożliwia też przesyłanie plików i katalogów do innego komputera lub urządzenia przenośnego, a także oferuje wygodny w obsłudze kreator konfiguracyjny do kopiowania zdjęć z cyfrowego aparatu fotograficznego. Ponadto program jest w pełni kompatybilny z usługą WebDAV, służącą do udostępniania plików w sieci.