PureVPN, czyli swoboda i bezpieczeństwo w sieci. Mamy specjalny rabat dla czytelników

Przeglądanie internetu w 2020 roku wiąże się z innym ryzykiem niż kilkanaście, czy kilka lat temu. Ochrona przed wirusami jest już dla każdego normą i często realizuje ją choćby sam system operacyjny, dlatego uwagę warto poświęcić innym i równie poważnym zagrożeniom.

Ważną kwestią jest ochrona prywatności. Problemem są reklamodawcy i szeregi skryptów śledzących użytkowników, które wykorzystywane są na potrzeby personalizowania ofert w sieci. Trafić na nie można w zasadzie wszędzie, w tym na portalach społecznościowych.

Na szczęście istnieje metoda, która pozwala ograniczyć przepływ informacji, a zakłada ona wykorzystanie VPN.

Uproszczony schemat działania sieci VPN, źródło: PureVPN.

To wirtualna sieć, w której dane są szyfrowane i co najważniejsze – śledzące skrypty nie uzyskują dzięki niej dostępu do faktycznych informacji o użytkowniku. Dobrym przykładem oprogramowania dającego dostęp do VPN jest PureVPN.

Mniej śledzenia to więcej prywatności

Istotą korzystania z sieci VPN jest wykorzystanie serwerów, w tym przypadku obsługiwanych przez PureVPN, które pośredniczą w wymianie informacji pomiędzy użytkownikiem, a odwiedzaną stroną. Pozwala to zatuszować swoją rzeczywistą lokalizację i dane, w efekcie zyskując swego rodzaju anonimowość w sieci.

Skrypty śledzące na odwiedzanej stronie nie będą miały możliwości sprawdzenia faktycznych informacji o użytkowniku, bo z ich punktu widzenia strona będzie wówczas przeglądana z lokalizacji serwera PureVPN.

Lokalizacje serwerów PureVPN na przykładzie Stanów Zjednoczonych, źródło: PureVPN.

Tutaj wybór jest ogromny. PureVPN daje dostęp ponad 2 tysięcy serwerów rozmieszczonych w ponad 140 krajach. Użytkownikowi daje to duży wybór i pozwala symulować swoją lokalizację w wielu miejscach na świecie.

Inna zaleta korzystania z sieci VPN to bezpieczeństwo. Wszystkie dane, które przesyłane są pomiędzy użytkownikiem a serwerami PureVPN są zaszyfrowane, dzięki czemu nie można ich „podejrzeć” po drodze. Stanowi to przy okazji kolejną warstwę zabezpieczenia komputera przed ewentualnym podsłuchiwaniem komunikacji podczas przeglądania internetu.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje bezpieczeństwo i nawet kilka razy na dzień zmieniać serwery, przez które przekierowywany jest ruch sieciowy. Szybkie łączenie z serwerami w przypadku PureVPN daje opcję komfortowego zmieniania pozornej lokalizacji, bez konieczności długiego oczekiwania na przełączenie.

Ograniczenia to przeszłość

Sieć VPN to także metoda na omijanie wszelkich ograniczeń regionalnych. Choć teoretycznie każdy w internecie może dotrzeć do wszystkich informacji ze świata, które go interesują, w praktyce dostęp do niektórych treści jest ograniczany na przykład dla mieszkańców konkretnych krajów.

By ominąć ten problem, wystarczy włączyć VPN i skorzystać z serwera zlokalizowanego w kraju, na który nie są nakładane żadne restrykcje.

Ograniczona dostępność do treści na przykładzie pełnej oferty Netfliksa, źródło: PureVPN.

Takie wykorzystanie VPN-a pozwoli dotrzeć do wiadomości, filmów czy stron, które na co dzień nie są dostępne na przykład dla użytkownika z Polski.

Pełna oferta Netfliksa i Disney Plus

Idealny przykład, który z pewnością zainteresuje wielu odbiorców preferujących oglądanie filmów na życzenie, to oferta Netfliksa. Wszystkie filmy proponowane przez ten serwis można oglądać przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, zaś reszta świata musi się liczyć z ograniczenia, a przez to brakiem dostępu do niektórych propozycji w katalogu. Dokładnie ten sam problem związany jest z platformą Disney Plus.

Aby dotrzeć do wszystkich filmów w katalogu, wystarczy użyć PureVPN i podczas połączenia wybrać serwer umiejscowiony w USA. Wówczas użytkownik w dowolnej części świata w praktyce „widziany jest” przez serwery Netfliksa czy Disney Plus właśnie jako użytkownik ze Stanów Zjednoczonych. W efekcie w aplikacji może zobaczyć pełną ofertę, która dostępna jest tylko dla osób z tego kraju.

Jak zacząć z PureVPN?

Aby zacząć korzystać z PureVPN nie trzeba sięgać do portfela. Przez pierwszy miesiąc usługa działa za darmo i w tym czasie można swobodnie sprawdzać jej możliwości. PureVPN jest dostępny na wszystkie popularne platformy: Windowsa, macOS-a, Linuksa, Androida i iOS-a. Po darmowym miesiącu próbnym, użytkownik ma do wyboru kilka opcji finansowania.

Twórcy PureVPN przygotowali specjalną ofertę dla czytelników dobrychprogramów. Płacąc z góry za 2 lata dostępu do usługi, średnia miesięczna opłata wyniesie tylko 1,79 euro, czyli w przeliczeniu niecałe 8 złotych. To zniżka na poziomie 81 procent. Istnieje również możliwość jednorazowego zakupu na rok lub opłacanie usługi co miesiąc.